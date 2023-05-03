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كازاخستان بطلاً لـ «آسيوية» مصارعة الذراعين في عجمان

كازاخستان بطلاً لـ «آسيوية» مصارعة الذراعين في عجمان
3 مايو 2023 19:00

 
عجمان (الاتحاد)

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توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية الفائزين في بطولة آسيا لمصارعة الذراعين، والتي اختتمت بمشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة، وبحضور رئيس الاتحاد الآسيوي جينبيك موكامبيتوف، وعضوي الاتحاد الأمين العام محمد عيد الرحيم المري وفيصل الزعابي وعدد من رؤوساء البعثات المشاركة.
وبارك الشرقي للاعبين الفائزين في المراكز الأولى، متمنياً لهم المزيد من النجاح المستقبلي وقال: يسعدنا نجاح البطولة في كافة جوانبها وتحقيقها للعديد من المكاسب، ونحرص دائماً أن تظهر البطولات التي ننظمها أو نساهم بتنظيمها فنياً بأفضل صورة، ونحرص كذلك في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية الإماراتي على أن نقدم أفضل التعاون مع اللجان المنظمة للبطولات ونبارك للفائزين جميعاً نجاحهم في المنافسات.
وأسفرت النتائج النهائية عن فوز لاعبي كازاخستان بالمرتبة الأولى، وحل ثانياً لاعبي قيرغيزستان ثم أوزبكستان ثالثاً وإيران رابعاً والهند خامساً وسوريا في المركز السادس.

عجمان
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
كازاخستان
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