سلطان الشامسي: «القميص الخامس» حافز للعودة إلى «الأبيض»



معتصم عبدالله (دبي)



أكد سلطان الشامسي لاعب وسط «العميد»، أن تحسين أداء فريقه في «دوري أدنوك للمحترفين»، يمثل هدفاً رئيسياً لفريقه، مع بقاء جولتين لختام الدوري، وقبل انطلاق نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، في مواجهة العين، والذي يمثل «الأمل الأخير» في المنافسة على أحد ألقاب الموسم الحالي 2022- 2023.

وقال الشامسي: عدت بشكل أقوى بعد التعافي من الإصابة، ولدي المزيد الذي أسعى لتقديمه، فيما تبقى من مباريات الموسم، بهدف إسعاد جماهير «الأزرق».

وغاب الشامسي المنتقل في «الميركاتو الشتوي» إلى النصر، قادماً من العين، عن فريقه الحالي لمدة شهرين، بعدما تعرض للإصابة في أول ظهور مع «الأزرق» أمام الظفرة ضمن «الجولة 14»، بعد 4 دقائق على مشاركته بديلاً في الشوط الثاني.

وأضاف: تطوير أداء الفريق، وحصد نقاط الجولتين الأخيرتين أمام البطائح والشارقة على التوالي، سيكون حافزاً مهماً قبل خوض المواجهتين الأهم أمام العين في نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

ورأى الشامسي «26 عاماً» أن التنقل ما بين 5 أندية على صعيد دوري المحترفين لا يقلل من إمكاناته، وقال: أطمح دائماً إلى اكتساب خبرات جديدة في كل محطة لعب مع الأندية المختلفة، ودوماً ما يكون تمثيل المنتخب الأول، والعودة إلى اللعب في «الأبيض» هدفي المستمر.

ودشن الشامسي مشواره مع فرق المراحل السنية بنادي الجزيرة، وصولاً إلى الفريق الأول، حيث خاض مباراته الأولى مع «فخر أبوظبي» في دوري المحترفين أمام الشارقة موسم 2013- 2014، في سن الثامنة عشرة، قبل أن يبدأ مشوار التنقل ما بين أندية أبوظبي باللعب في الظفرة موسم 2017- 2018، قبل العودة إلى الجزيرة، والانتقال مجدداً إلى بني ياس بداية من 2019- 2020 على مدار موسمين، وصولاً إلى العين موسم 2021- 2022، وحالياً مع النصر على سبيل الإعارة.

وحول إمكانية استمراره مع «العميد» على غرار لاعبي «الميركاتو الشتوي» حمدان الكمالي وعبدالعزيز صنقور القادمين من شباب الأهلي، قال الشامسي: تركيزي حالياً على مساعدة زملائي في تحسين نتائج وأداء الفريق بشكل عام».