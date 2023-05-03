الخميس 4 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أشرف صبحي: السوبر إضافة نوعية لجماهير الكرة المصرية

أشرف صبحي: السوبر إضافة نوعية لجماهير الكرة المصرية
3 مايو 2023 18:50

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: علاقات الإمارات وفيتنام تشهد نمواً مستمراً
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة


أكد معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في مصر، أن مباراة كأس السوبر المصري تمثل دون شك أحد أهم المنافسات التي تحظى بالاهتمام والمتابعة الجماهيرية الكبيرة داخل مصر وخارجها، الأمر الذي يضفي كثيراً من الاهتمام والشغف الجماهيري على تلك البطولة رغم كونها مباراة واحدة.
وقال معاليه: «إن استضافة الإمارات للمباراة يوم الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد تمثل دائماً إضافة كبيرة ومهمة ليس فقط على مستوى الناديين، وإنما أصبحت تمثل إضافة لجماهير كرة القدم المصرية الذين يتابعون المباراة من المدرجات مع أشقائهم من الإمارات، وكذلك الملايين من المتابعين عبر الشاشات من مختلف القرى والمدن المصرية».
وأشاد معالي وزير الشباب والرياضة بالمستويات القياسية والإنجازات التي تتحقق يوماً بعد يوم للمنظومة الرياضية بدولة الإمارات، خاصة على مستوى كرة القدم، مشيراً أن الدولة المصرية شهدت أيضاً خلال السنوات القليلة الماضية طفرة غير مسبوقة وتطوراً كبيراً على المستويات والقطاعات كافة، خاصة الرياضية منها، وسواء على مستوى البنية الرياضية، وهو ما أهلنا لاستضافة أكثر من 300 بطولة عالمية وقارية خلال آخر ثلاث سنوات فقط، فضلاً عن الإنجازات التي تتحقق على أيدى أبطالنا في مختلف الألعاب الرياضية، وفى جميع المنافسات القارية والعالمية.
وأكد معالي وزير الشباب والرياضة المصري أن كرة القدم دائماً، وعلى مدار التاريخ ستظل لها أدور كبيرة في التقارب بين الشعوب وتعميق أواصر المحبة والتعاون بين الجميع، خاصة بين الأشقاء، متمنياً أن تخرج المباراة بالشكل الذي يتناسب وسمعة وريادة وجماهيرية كرة القدم المصرية، وبما يليق بالعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين في مصر والإمارات في ظل القيادات السياسية الحكيمة والواعية للبلدين.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إقامة كأس السوبر المصري لكرة القدم بين الأهلي بطل كأس مصر، وبيراميدز وصيف مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد اعتذار الزمالك عن المشاركة.
وتأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة مع مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي، وأقيمت النسخة الماضية من كأس السوبر في أكتوبر 2022 باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفاز فيها الأهلي بثنائية على الزمالك.

 

 

الإمارات
مصر
كأس السوبر
الأهلي المصري
بيراميدز
أشرف صبحي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
رئيس الدولة خلال استقبال نائبة الرئيس الفيتنامي
الإمارات
رئيس الدولة: علاقات الإمارات وفيتنام تشهد نمواً مستمراً
اليوم 01:12
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة
الإمارات
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة
اليوم 01:12
استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة.. مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً
الإمارات
استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة.. مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً
اليوم 01:12
محمد الشرقي خلال استقبال منتسبي «مجلس الفرسان» (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يلتقي عدداً من منتسبي «مجلس الفرسان»
اليوم 01:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©