رالف ريفيرا: «NBA أبوظبي» تستقطب المشجعين من أرجاء العالم

دبي (وام)

أكد رالف ريفيرا، المدير العام للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية في أوروبا والشرق الأوسط، أن رسالة دوري كرة السلة الأميركي هي إلهام الناس وجمعهم عبر كرة السلة من خلال شراكتنا مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.

وقال في تصريح على هامش سوق السفر العربي 2023 بدبي، إن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «NBA» أبوظبي 2023 ستشهد مواجهتين قبل انطلاق الموسم الجديد بين فريقي دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز يومي الخميس والسبت 5 و7 أكتوبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وأضاف: «تدعم الأصداء الإيجابية لهذه المبادرة خطواتنا للمضي قدماً في تنظيم واحتضان أرقى البطولات والمنافسات الرياضية الدولية، ونحن قادرون على متابعة هذه المهمة هنا في هذه المنطقة التي تصل الشرق بالغرب، وتجمع مجتمعات مختلفة معاً، وتجعلها أقوى من خلال قوة الرياضة والثقافة».

وأشار إلى أن المباريات التي أقيمت العام الماضي في أبوظبي حظيت بزوار من أكثر من 59 دولة، لأن قاعدتنا الجماهيرية عالمية، لذلك لا تتاح لمشجعينا فرصة القدوم من جميع أنحاء المنطقة والعالم لمشاهدة المباريات هنا وحسب، ولكن أيضاً تجربة الثقافة وأسلوب الحياة هنا، وهذا أمر مذهل، ويشجع السياحة في الإمارات، ويكسبها الصفة العالمية.

وأوضح أن أهمية السياحة المتصلة بدوري كرة السلة الأميركي في المنطقة تكمن في أنه يمكننا جمع أشخاص مختلفين معاً لتجربة أشياء جديدة وأماكن جديدة ووجهات جديدة بالنسبة إلى دوري كرة السلة الأميركي، الأهمية لا تكمن في الرياضة وحسب، ولكنها تتعلق أيضاً بالثقافة والموسيقى والموضة، لذلك الناس لا يأتون ليوجدوا في الملعب وحسب، لكنهم يأتون للاستمتاع بما تقدمه دولة الإمارات من الثقافات والموسيقى والموضة.

وقال: «الإمارات أصبحت اليوم منطقة خلابة لجذب السياح من جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «سعداء بالعودة مجدداً إلى أبوظبي بمباراتين رائعتين بين دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز وكوكبة من أفضل لاعبي كرة السلة في العالم، وذلك امتداداً لنجاح مباريات وتجارب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA أبوظبي) العام الماضي، التي استقطبت المشجعين من جميع أرجاء العالم، ونواصل تعاوننا مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لدعم طموحات الرابطة الرامية إلى نشر كرة السلة، وتشجيع المزيد من الفتيان والفتيات في الإمارات والعالم على ممارستها ومتابعتها، والتحلي بقيمها النبيلة، ونسعى مجدداً إلى تحقيق هذه الأهداف خلال المباريات والأنشطة المصاحبة هذا الموسم».