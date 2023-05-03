القيعي: لقاء بيراميدز أكثر صعوبة



علي معالي (دبي)



أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، أن المباراة صعبة مع الزمالك لو شارك في «السوبر»، والآن أمام بيراميدز أصبحت أكثر صعوبة.

وقال والقيعي في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: فرصنا على الورق الأفضل في «السوبر»، الذي يخوضه «الأحمر» للمرة السادسة في «ملاعب الإمارات»، والثالث تحديداً على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، والواقع يقول إنها مباراة في غاية الصعوبة لاعتبارات عدة، منها أن بيراميدز يسعى لأن يكون اللقب هو الأول له في «السوبر»، حيث كان بعيداً تماماً عن المشاركة، إلا أن الظروف وضعته أمام لقب تاريخي.

وأضاف: الرهان أن الأهلي يحدد مصيره بنفسه، بناء على المستوى الذي يقدمه في اللقاء، وإذا استطاع أن يكون الأكثر تركيزاً وقوة ورغبة في الملعب، بعيداً عن أي مؤثرات خارجية من تحكيم، أو عدم توفيق في كرات معينة، فإن الانتصار سيكون حليفنا، لتعود البعثة إلى القاهرة من أرض «زايد الخير» بلقب جديد و«السوبر 13» في مسيرتنا الحافلة بالألقاب والإنجازات.

وقال القيعي: المطلوب من اللاعبين أن يقدموا مباراة عالية الجودة، وهي فرصة لأن تكون احتفالية رائعة على أرض الإمارات الشقيقة، والتي تحرص دائماً على تقديم أفضل ما لديها من إمكانيات لإنجاح الحدث، وهو ما شاهدناه في كل البطولات السابقة.

وأضاف: التنظيم الإماراتي دائماً يكون بأعلى مستوى ودقة، ومجلس أبوظبي الرياضي يسخِّر كل إمكانياته لتخرج المباراة في أبهى صورة، وقال: الأهلي مكتمل، وكولر يختار ما يتناسب مع المباراة، والمدرب بطبيعة الحال يبحث لنفسه عن لقب جديد.

من جانب آخر يضع كولر اللمسات الأخيرة على تشكيلة وطريقة اللعب في المران الأخير مساء اليوم، وخاض الفريق أكثر من تدريب في أبوظبي، والحالة الفنية والمعنوية والبدنية جيدة، انتظاراً لانطلاق «السوبر».