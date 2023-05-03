الخميس 4 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

القيعي: لقاء بيراميدز أكثر صعوبة

القيعي: لقاء بيراميدز أكثر صعوبة
3 مايو 2023 17:04

 
علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: علاقات الإمارات وفيتنام تشهد نمواً مستمراً
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة


أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، أن المباراة صعبة مع الزمالك لو شارك في «السوبر»، والآن أمام بيراميدز أصبحت أكثر صعوبة.
وقال والقيعي في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: فرصنا على الورق الأفضل في «السوبر»، الذي يخوضه «الأحمر» للمرة السادسة في «ملاعب الإمارات»، والثالث تحديداً على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، والواقع يقول إنها مباراة في غاية الصعوبة لاعتبارات عدة، منها أن بيراميدز يسعى لأن يكون اللقب هو الأول له في «السوبر»، حيث كان بعيداً تماماً عن المشاركة، إلا أن الظروف وضعته أمام لقب تاريخي.
وأضاف: الرهان أن الأهلي يحدد مصيره بنفسه، بناء على المستوى الذي يقدمه في اللقاء، وإذا استطاع أن يكون الأكثر تركيزاً وقوة ورغبة في الملعب، بعيداً عن أي مؤثرات خارجية من تحكيم، أو عدم توفيق في كرات معينة، فإن الانتصار سيكون حليفنا، لتعود البعثة إلى القاهرة من أرض «زايد الخير» بلقب جديد و«السوبر 13» في مسيرتنا الحافلة بالألقاب والإنجازات.
وقال القيعي: المطلوب من اللاعبين أن يقدموا مباراة عالية الجودة، وهي فرصة لأن تكون احتفالية رائعة على أرض الإمارات الشقيقة، والتي تحرص دائماً على تقديم أفضل ما لديها من إمكانيات لإنجاح الحدث، وهو ما شاهدناه في كل البطولات السابقة.
وأضاف: التنظيم الإماراتي دائماً يكون بأعلى مستوى ودقة، ومجلس أبوظبي الرياضي يسخِّر كل إمكانياته لتخرج المباراة في أبهى صورة، وقال: الأهلي مكتمل، وكولر يختار ما يتناسب مع المباراة، والمدرب بطبيعة الحال يبحث لنفسه عن لقب جديد.
من جانب آخر يضع كولر اللمسات الأخيرة على تشكيلة وطريقة اللعب في المران الأخير مساء اليوم، وخاض الفريق أكثر من تدريب في أبوظبي، والحالة الفنية والمعنوية والبدنية جيدة، انتظاراً لانطلاق «السوبر».

الإمارات
أبوظبي
الأهلي
بيراميدز
الزمالك
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
رئيس الدولة خلال استقبال نائبة الرئيس الفيتنامي
الإمارات
رئيس الدولة: علاقات الإمارات وفيتنام تشهد نمواً مستمراً
اليوم 01:12
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة
الإمارات
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: روبوتات طبية جديدة لعلاج الأمراض والحالات المعقدة
اليوم 01:12
استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة.. مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً
الإمارات
استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة.. مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً
اليوم 01:12
محمد الشرقي خلال استقبال منتسبي «مجلس الفرسان» (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يلتقي عدداً من منتسبي «مجلس الفرسان»
اليوم 01:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©