«باريس» يتحدى «تاريخ ميسي» بـ«إذن أو بدون إذن»!



عمرو عبيد (القاهرة)

لم يتسلّم ميسي بصورة رسمية قرار إيقافه من قبل باريس سان جيرمان، حسب التقارير الصحفية القريبة من دائرة اللاعب الأرجنتيني، لكن وسائل الإعلام الفرنسية والإسبانية تناقلت قرار إدارة «الأمراء» بإيقاف «البرغوث» لمدة أسبوعين وإبعاده عن الفريق، على خلفية سفره إلى السعودية، رغم تأكيد المقربين أنه حصل على إذن مسبق بالسفر، وحال تنفيذ تلك العقوبة، فإن إدارة «سان جيرمان» تضيف «سابقة سلبية نادرة» في تاريخ «ليو»، إذ لم تشهد مسيرته الممتدة عبر 20 عاماً مثل هذا الأمر من قبل.

ومنذ عام 2005، لم يعرف ميسي الغياب عن ناديه ومنتخب الأرجنتين أو الإيقاف، إلا بقرارات إدارية «روتينية» نتيجة حصوله على بطاقات ملونة، أو التعرض لعقوبة من الاتحاد الدولي «فيفا» أو نظيره اللاتيني «كونميبول» بسبب ما بدر منه في مباريات دولية، وبالنظر لقيمة وتاريخ «بطل المونديال» وصاحب جائزة «ذا بيست»، وحسب تقارير بعض الصحف المتعلقة بملابسات سفره، فإن العقوبة «الباريسية» تبدو غريبة جداً وغير منطقية ولا تحترم «تاريخ البرغوث» الأسطوري.

وتشير الإحصاءات الخاصة بغيابه أو إيقافه عن اللعب منذ ما يزيد على 18 عاماً، أنه تعرض لعقوبة إدارية بالإيقاف نتيجة حصوله على بطاقات حمراء في 4 مناسبات مختلفة، أسفرت عن غيابه لمدة مباراة واحدة أو مباراتين على الأكثر، أغلبها عام 2005 في بداية مسيرته أو خلال عام 2021 في «الليجا» وكأس الملك، وتكرر الأمر 3 مرات فقط مع تراكم البطاقات الصفراء في المسابقات الإسبانية بواقع مرة واحدة عام 2012 ومرتين في 2017، والمثير أنه لم يتعرض لهذا الوضع مع باريس سان جيرمان على الإطلاق خلال موسمين، بل إنه حصد بطاقة صفراء واحدة خلالهما وكانت في الموسم الماضي.

وعلى صعيد الإيقاف القاسي، كاد ميسي يتعرض لعقوبة الإبعاد عن 4 مباريات دولية عام 2017، عقب تجاوزه لفظياً في حق الحكم المساعد خلال مباراة الأرجنتين وتشيلي في تصفيات «مونديال 2018»، لكن «فيفا» تراجع وقبل استئناف الاتحاد الأرجنتيني وتم إيقاف «ليو» لمدة مباراة واحدة فقط، بينما لم يتمكن من الإفلات من عقوبة اتحاد أميركا الجنوبية بعد غضبه الهائل وتصريحاته النارية حول «الفساد»، التي أطلقها ضد «كونميبول» في بطولة «كوبا أميركا» عام 2019، وتم إيقاف ميسي بالفعل لمدة 3 أشهر على المستوى الدولي فقط آنذاك.