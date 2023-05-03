فيرستابن: تحطيم الأرقام القياسية ليس ضمن أهدافي

لوس أنجلوس (د ب أ)

كشف ماكس فيرستابن حامل لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، أنه ليس من أهدافه تحطيم الرقم القياسي الذي يتقاسمه لويس هاميلتون ومايكل شوماخر، والمتمثل في التتويج بلقب بطولة العالم سبع مرات.

وقال فيرستابن سائق فريق ريد بول في مقابلة لصحيفة «بيلد» الألمانية نشرتها اليوم: «بصدق، هذا شيء لا يغريني، حلمي كان أن أصبح بطل العالم في يوم ما، هذا ما كنت أقوله دائماً في طفولتي، ولم أقل إنني أريد الفوز بثمانية ألقاب».

وأضاف: «إذا فزت بثمانية ألقاب، سيكون هذا أمراً رائعاً بالطبع، لكن هذا ليس هدفي الأساسي، أود فقط البقاء على ما أنا عليه الآن، في القمة».

وتوج فيرستابن بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 مرتين متتاليتين في عامي 2021 و2022، ويتصدر الترتيب العام لفئة السائقين في بطولة العالم هذا الموسم بفارق ست نقاط أمام أقرب منافسيه سيرجيو بيريز زميله بفريق ريد بول.

وتتواصل منافسات بطولة العالم عبر سباق الجائزة الكبرى المقرر في ميامي يوم الأحد المقبل، ويتطلع فيرستابن إلى الحفاظ على لقب السباق، حيث توج بنسخته الأولى في العام الماضي.