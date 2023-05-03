«طلاق» ميسي يزيد «أفراح» برشلونة!



عمرو عبيد (القاهرة)



يضع برشلونة «اللمسات الأخيرة» من أجل التتويج بلقب «الليجا» هذا الموسم، حيث ارتفع الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى 14 نقطة بعد الجولة 32، لكن عليه انتظار نتائج أتلتيكو مدريد أيضاً، الذي قد يتجاوز «جاره الملكي» في جدول الترتيب نهاية الموسم، واحتفت الصحف الكتالونية باقتراب «البارسا» من التتويج الغالي عقب الفوز «القاتل» بهدف وحيد على أوساسونا، حيث وصفته «موندو ديبورتيفو» بـ«هدف البطولة»، بعدما قرّب «البلوجرانا» كثيراً من استعادة اللقب، خاصة عقب «الضربة القاضية» التي تعرض لها «الريال» أمام سوسيداد.

وكتبت «لا فانجوارديا» أن فوز برشلونة يضعه على أعتاب التتويج في الجولة المُقبلة من «الليجا»، حسب نتائج أتلتيكو وليس ريال مدريد وحده، أما «سبورت» فعنونت غلافها الاحتفالي بـ«تقريباً بطل»، وهو ما لم تختلف معه كثيراً الصحف المدريدية، حيث تعلّلت «آس» بأن تركيز الريال المُنصب على الفوز بكأس الملك جعله لا يعبأ بخسارته في الدوري، التي قربت «غريمه» من التتويج وكتبت أن جوردي ألبا زيّن «الليجا» بـ«شريط الاحتفال»، بينما تصدرت نتائج «الملكي» في كرة السلة غلاف «ماركا»، لتضع متابعة الدوري «على الهامش».

وخطفت «أزمة» ميسي مع باريس سان جيرمان الكثير من الأضواء في أغلفة الصحف الإسبانية، ويبدو أنها زادت من أفراح برشلونة «المُنتشي» كونها تُقرّب «البرغوث» من العودة إلى الديار، وكتبت «موندو ديبورتيفو» في مساحة واضحة فوق غلافها أن «سان جيرمان» أنهى علاقته مع «ليو»، وأكدت أنه تم إبعاد «ليو» عن الفريق الفرنسي وتعرض لـ«عقاب» و«إيقاف»، مشيرة إلى قرار عدم تجديد عقده حسب تقارير الصحف الفرنسية.

ومع وصف «ليكيب» الفرنسية الأمر بأنه «قطع العلاقات» بين النادي والنجم الأرجنتيني، وكذلك قول «لا ناسيون» الأرجنتينية أنه «طلاق بلا رجعة» بينهما، قامت «سبورت» الإسبانية بنشر تقرير عنونته بـ«حقيقة الصراع بين ميسي وباريس»، وأشارت في بدايته إلى أن «بطل المونديال» غادر إلى السعودية من أجل مهمة إعلانية بعد الحصول على إذن الإدارة الباريسية، خاصة في ظل حصول الفريق على يومي راحة، لكن الخطط التدريبية لـ«الأمراء» تغيّرت فجأة لتستحيل عودة «ليو» في الوقت المُناسب، ورغم حصوله على إذن السفر، إلا أن باريس وقّع عليه عقوبة الإيقاف.

ولخّصت «سبورت» الأمر في عدة نقاط، أبرزها سقوط الفريق في المباراة الأخيرة بالدوري الذي فجّر الغضب ونال ميسي نصيبه منه، بجانب أن قرار العقوبة يبدو «انتقامياً» حسب تعبيرها، كون ميسي رفض عروض التجديد وأحرج إدارة باريس، التي ثارت أكثر مع ظهور التأكيد الإعلامي على عودة «البرغوث» إلى «كتالونيا» في الصيف المقبل، وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سفر نيمار المُتكرر وسط ظروف فنية «أسوأ» للفريق وتصريحات مبابي «النارية»، لم يُعرضهما لمثل هذه العقوبة، التي أكدت أنها لم تصل إلى ميسي «رسمياً» حتى الآن!