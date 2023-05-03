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المرزوقي بطل موسم صيد الأسماك في دبي

المرزوقي بطل موسم صيد الأسماك في دبي
3 مايو 2023 15:33


دبي (الاتحاد)

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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة دبي لصيد الأسماك «كنعد وسكل» التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة موسم 2022-2023 عن هوية بطل الموسم في مسابقة صيد أسماك «الكنعد».
وتُوج المتسابق جاسم حسن محمد علي المرزوقي بطلاً للموسم، بعدما حرص على المشاركة في الجولتين الأولى والثانية لبطولة دبي، حيث بلغ مجموع وزن أسماكه التي شارك بها في المسابقة 48.5 كيلو جرام، ليتفوق بأقل من كليو جرام واحد عن منافسه المتسابق علي إسماعيل حسين الحوسني الذي حل ثانياً.
وتصطاد المرزوقي في الجولة الأولى سمكة واحدة بوزن 19.6 كيلو جرام أهلته حينها لاحتلال المركز الثامن في الترتيب العام للجولة، لكنه استطاع أن يحصل بمهاراته، ومعرفته بظروف البحر على سمكة في الجولة الثانية بوزن 28.5 كيلو جرام، لتكون فرحته مع الختام فرحتين، بإحراز المركز الأول في الجولة الثانية لهذه الفئة، والفوز بالمركز الأول وكذلك تصدر الترتيب العام لأعلى معدل وزن في فئة الكنعد.
وحصل بطل موسم صيد أسماك الكنعد على الجائزة المالية القيمة التي رصدتها شركة دلما مارين للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية، والتي وصل مجموعها إلى مبلغ 25 ألف درهم، تسلمها في الحفل الختامي يوم الاثنين، بحضور أيوب الخاجة مدير عام شركة دلما مارين، ومحمد سيف المري، مدير غدارة الشؤون الرياضية في النادي.
وأشاد جاسم حسن محمد علي المرزوقي بالدور الكبير الذي يلعبه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في تطوير المسابقة، وزيادة الاهتمام بها، مما يعزز من إقبال ومشاركة مختلف شرائح المجتمع في إحياء هذا الموروث الشعبي الكبير، والذي ارتبط بها الآباء والأجداد وتوارثها الجميع جيلاً بعد جيل، مؤكداً أنه لم يتوقع أن يعيش فرحة كبيرة بهذا الشكل مع ختام الموسم.

الإمارات
دبي
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
صيد الأسماك
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