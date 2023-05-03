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مولر يطالب لاعبي البايرن بعقلية «السمكة الذهبية»

مولر يطالب لاعبي البايرن بعقلية «السمكة الذهبية»
3 مايو 2023 15:29

برلين (د ب أ)
طالب توماس مولر لاعب خط وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم زملائه في الفريق باتباع عقلية «السمكة الذهبية» في المرحلة الأخيرة من الصراع على لقب الدوري الألماني «بوندسليجا» هذا الموسم. 

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ووفقاً للاعتقاد السائد، تحظى السمكة الذهبية بذلكرة ضعيفة للغاية، وبالتالي لا يمكنها الاحتفاظ بشيء في ذاكرتها لأكثر من ثوانٍ.
وقال مولر: «بذاكرة مدتها عشر ثوانٍ فقط، تنظر السمكة الذهبية للأمام لاستكمال يومها، هذا ينطبق علينا الآن، علينا نسيان المباريات والتجارب الماضية والتركيز على ما هو مهم الآن».
وأشار مولر إلى أن الوقت أصبح متأخرا للغاية على تصحيح أي شيء أو تعديله، وأضاف: «علينا الآن أن نعتبر أي تحرك شيئاً حاسماً».
وتحدث مولر عن شهر أبريل، واصفاً إياه بأنه حمل خيبة أمل كبيرة للمدير الفني توماس توخيل، الذي تولى تدريب بايرن في أواخر مارس، وذلك نظراً لخروج الفريق خلالها من بطولتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.
وأضاف مولر: «لكن الآن ليس الوقت المناسب للتحقيق على نطاق واسع في أسباب حدوث ذلك، الآن نتمتع بفرصة التقدم في الصراع على اللقب».
وقبل أربع مراحل من نهاية الموسم، يتصدر بايرن ميونيخ الدوري الألماني بفارق نقطة واحدة أمام بروسيا دورتموند.
ويخوض بايرن مباراته المقبلة في الدوري أمام فيردر بريمن مساء السبت بينما يلتقي بروسيا دورتموند مع فولفسبورج مساء الأحد.

توماس مولر
بايرن ميونيخ
بروسيا دورتموند
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