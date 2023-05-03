16 فريقاً في بطولة «النخبة العربية» للناشئين

رضا سليم (دبي)

تنطلق غداً «الخميس» منافسات النسخة الأولى من بطولة «كأس النخبة العربية» لكرة القدم تحت 15 سنة الأولى من نوعها في دبي، التي تجمع فرق المراحل السنية من مختلف الدول العربية، وينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة دلتا، وتستمر منافساتها حتى يوم الأحد المقبل باستاد حميد الطاير بنادي النصر.

ويشارك في البطولة 16 فريقاً، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، تضم المجموعة الأولى فرق النصر والمرخية القطري، وفرسان الأردن ودبي سيتي، وتضم المجموعة الثانية شباب الأهلي، العربي الكويتي، عمان الأردني وفرسان الإماراتي، وتضم المجموعة الثالثة، الوحدة، حتا، الترجي الجرجيسي التونسي، الحسين الأردني، وتضم الرابعة الوصل والصفاء وطرابلس اللبنانيين، وإمباير الإماراتي.

وكشف مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل النسخة الأولى من البطولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقره وحضره أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، وأحمد الكباكيبي رئيس شركة دلتا الشريك المنظم للبطولة، بحضور بنوا باسكويه المستشار القانوني للاتحاد الآسيوي المحكم لدى محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، وممثلي الأندية المشاركة في البطولة من مختلف الدول العربية من المديرين واللاعبين.

وقال أحمد سالم: «نحن سعداء بتنظيم النسخة الأولى من بطولة النخبة العربية التي تعد حدثاً جديداً من نوعه يقام للمرة الأولى بين الفرق العربية على مستوى الفئة العمرية تحت 15 سنة، وهذه البطولة مهمة جداً لهذه الفئة التي تعد مرحلة تحول بين فئة البراعم وفئة الشباب، وفيها يتم بناء مستقبل اللاعب المتميز، وتسهم هذه البطولة في معرفة مستوى اللاعبين ومنحهم الفرصة للاحتكاك مع مختلف المستويات المهارية من الفرق العربية، ويعمل مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع أندية دبي باستمرار على تطوير المواهب الرياضية، من خلال تنظيم البطولات والبرامج العديدة لمختلف الفئات العمرية، وهو الأمر الذي ساهم في تقدم مستوى أنديتنا بشكل كبير على مستوى الدولة».

وأضاف: «نشكر الشريك المنظم من شركة دلتا، التي نعتز بالشراكة معها حيث ننظم معها بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم التي يشارك فيها أكثر من 3000 لاعب، واليوم نتعاون معاً لتنظيم هذه البطولة الجديدة لتحقيق أكبر استفادة للاعبينا، وستكون البطولة إضافة إلى برنامج البطولات والفعاليات التي ينظمها المجلس على مدار العام، فقد نظمنا من قبل بطولات بمشاركة أكبر الأندية العالمية من أوروبا وأميركا وآسيا، واليوم نبدأ مشروعاً جديداً، لنمنح الفرصة للفرق العربية من اللعب مع بعضها البعض لنوفر لهم منصة للتطوير، وتأتي هذه البطولة في إطار الخطة الإستراتيجية لمجلس دبي الرياضي في الجانب المتعلق بتطوير المواهب الرياضية وجذب القطاع الخاص كشريك أساسي في تطوير الرياضة، من خلال تنظيم فعاليات رياضية دولية لها تأثير على برامج تطوير الناشئين وتطوير السياحة الرياضية بدبي».

وقال أحمد كباكيبي: «يشارك في البطولة 16 فريقاً من 6 دول عربية وتقام وفقاً لقواعد ولوائح الفيفا واتحاد الإمارات لكرة القدم، وقد بدأنا البطولة باختيار ثمان فرق محلية في مواجهة 8 فرق عربية، حتى نعطي الفرصة للاعبينا لمواجهة كافة الفرق من خارج الدولة والاحتكاك مع مهارات جديدة، بحيث يلعب كل فريق محلي مع فريق عربي من خارج الدولة، وطموحنا في المرحلة المقبلة بأن يصل عدد الفرق المشاركة إلى 32 فريقاً، بحيث تشارك جميع الفرق من كافة إمارات الدولة، ونشكر جميع الأندية التي دعمت فكرة البطولة من اليوم الأول، الذي تم فيه طرح الفكرة».