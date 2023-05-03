الفرج يغيب عن الهلال السعودي حتى نهاية الموسم

الرياض (د ب أ)

خرج اللاعب الدولي سلمان الفرج، قائد فريق الهلال السعودي لكرة القدم من حسابات الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق حتى نهاية الموسم الجار، بعد ظهر نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها في العاصمة اليابانية طوكيو.

وذكرت الصحافة السعودية اليوم أن مصادر خاصة كشفت لها أن نتائج الفحوص أظهرت عدم قدرة اللاعب على خوض المباراة المقررة أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت المقبل.

وأوضحت المصادر نفسها أن موعد عودة النجم الدولي إلى الملاعب غير معروف حتى الآن، إثر تجدد إصابته في الساق، والتي تعرض لها خلال مباراة الذهاب أمام أوراوا التي انتهت بالتعادل 1-1 في الرياض