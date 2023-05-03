«المواي تاي» جاهز لبطولة العالم في بانكوك



أبوظبي (الاتحاد)



أكمل منتخب المواي تاي تحضيراته، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للمواي تاي التي تقام من 5 إلى 13 مايو الجاري، في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن أجندة الاستحقاقات الرسمية للمنتخبات الوطنية ومشاركات اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج في البطولات العالمية التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي.

ودخلت بعثة المنتخب معسكراً تدريبياً استمر 10 أيام في بوكيت، ضمن البرنامج التحضيري للبطولة، والذي شهد حصص تدريبية صباحية ومسائية، تهدف إلى تعزيز الجوانب التكتيكية والبدنية لدى لاعبي المنتخب، واختتمت معسكرها بنجاحات مهمة قبل التوجه إلى بانكوك للمشاركة في منافسات البطولة.

وضمت قائمة البعثة ياسر سالم الساعدي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج رئيساً للبعثة، وعمر النعيمي المدير الفني، وجبريل أبو سنينة إداري الفريق، بجانب المدربين سانيت سمات، وعادل جواد، وتاوا تشاو، كما ضمت 15 لاعباً وهم إلياس حبيب علي، نور الدين سمير، أمين المعتصم، عماد يوسف، محمد الجفلة، عبدالله الحوسني، سعود البشر، أحمد الشمار، إبراهيم بلال، محمد مرضي، أية بن شهرة، زينب بوحمادة، سلامه الجنيبي، ميريام شالغومي، محمد التويزي، بجانب مشاركة الحكمين مشاري المنصوري ومحمد المحضار في إدارة نزالات البطولة العالمية.



من جهته، أعرب عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، عن تفاؤله بإمكانيات وقدرات لاعبي المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم للمواي تاي، وطموحاتهم الكبيرة لتحقيق إنجازات جديدة لرياضة المواي تاي الإماراتية، عبر هذا المحفل العالمي الذي يشهد مشاركة نخبة المنتخبات في العالم.

وقال: بعد ختام المعسكر التحضيري للبطولة، ووصول اللاعبين إلى أعلى المستويات الفنية والمعنوية، نتطلع إلى تقديم صورة متميزة ومشرفة لمنتخب الإمارات، وفق الخطة والأهداف المحددة من المشاركة في بطولة العالم للمواي تاي.

وأضاف: ثقتنا كبيرة بلاعبي المنتخب وأدائهم، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في منافسات البطولة التي جاءت لتؤكد جاهزية المنتخبات الوطنية لخوض غمار المنافسات، وحرص اتحاد اللعبة على التواجد في المحافل العالمية، بهدف إعلاء راية الإمارات، وتمثيل الدولة خير تمثيل في جميع البطولات الدولية والقارية.