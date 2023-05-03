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اتحاد الكرة يشارك في مؤتمر «تثقيف المدربين»

اتحاد الكرة يشارك في مؤتمر «تثقيف المدربين»
3 مايو 2023 12:05

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يُشارك وفد اتحاد كرة القدم، المكون من مارسيل لوكاسين المدير الفني للاتحاد، وجمال الحساني رئيس قسم التعليم والتدريب، في مؤتمر الاتحاد الآسيوي الرابع لتثقيف المدربين، والذي يُنظمه الاتحاد القاري في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور حتى 5 مايو الجاري.
وتتضمن جلسات المؤتمر إرشادات تطوير الفكر التدريبي للمدربين، وخبرات الرخص التدريبية الآسيوية، ومتطلبات تطوير المدربين مستقبلاً، وانعكاسات مباريات كأس العالم 2022 على عمل المدربين، وكيفية الاستفادة منها للارتقاء بواقع كرة القدم الآسيوية.
ويتم خلال المؤتمر الآسيوي الرابع لتثقيف المدربين مشاركة الأفكار بين خبراء اللعبة، من مختلف دول العالم والمشاركين، حول أفضل الطرق لتطوير برامج تعليم المدربين بطريقة شاملة، والتركيز على أهمية الاطلاع الدائم على آخر التطورات لبناء أساس قوي للأجيال القادمة.

الإمارات
اتحاد الكرة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
كولالمبور
ماليزيا
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