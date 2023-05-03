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إمبيد ثاني أفريقي يحصد جائزة الأفضل

إمبيد ثاني أفريقي يحصد جائزة الأفضل
3 مايو 2023 12:03

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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أصبح الكاميروني جويل إمبيد، لاعب الارتكاز وعملاق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ثاني أفريقي، بعد قدوته النيجيري حكيم أولاجوون، يحرز جائزة أفضل لاعب «أم في بي» في الدور المنتظم لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه» هذا الموسم، متقدماً بفارق مريح على الصربي نيكولا يوكيتش حامل اللقب في آخر سنتين.
وبعد حلوله وصيفاً وراء يوكيتش مرتين، قدّم إمبيد موسماً مميزاً حيث بلغ معدله 33.1 نقطة، 10.2 متابعات و4.2 تمريرات حاسمة في 66 مباراة. ولم يتمكن يوكيتش من دخول ناد ضيق من المتوجين ثلاث مرات توالياً يضمّ بيل راسل، ويلت تشامبرلاين ولاري بيرد.
وحصل إمبيد على 73 صوتاً في المركز الأول، مقابل 15 ليوكيتش عملاق دنفر ناجتس و12 لليوناني النيجيري الأصل يانيس أنتيتوكونمبو «وحش» ميلووكي باكس والمتوّج في 2019 و2020.
وكان أولاجوون، قدوة إمبيد خلال بداياته، الأفريقي الوحيد يتوّج باللقب عام 1994 عندما قاد هيوستن روكتس للقب.
وهذا الموسم الخامس توالياً يحرز الجائزة لاعب غير أميركي، ما يؤكّد الظهور القوي للاعبين المتعدّدي الأدوار القادمين من أوروبا أو أفريقيا.
قال اللاعب المولود في العاصمة الكاميرونية ياوندي لشبكة «تي أند تي» بعد تتويجه: لا أعرف حقاً من أين ابدأ، لقد انتظرتها منذ وقت بعيد.
تابع اللاعب البالغ طوله 2.13 م: عمل شاق، لقد مررت بالكثير، ولا أتحدث هنا فقط عن كرة السلة، بل عن الحياة، قصتي، كيف وصلت إلى هنا والتضحيات التي قدمتها.
وأردف ابن التاسعة والعشرين: الشعور جيد، لا أعرف ماذا أقول، رائع.
وساعد اللاعب العملاق فريقه فيلادلفيا على الحلول ثالثاً في المنطقة الشرقية خلال الدور المنتظم، لكنه غاب عن آخر مبارتين في الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» لإصابته بركبته خلال المباراة الثالثة ضد بروكلين نتس، علماً أن فيلادلفيا يتقدم راهناً على بوسطن سليتكس القوي 1-0 في نصف نهائي الشرقية.

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