«تحدي الإمارات للجولف» تنطلق في «السعديات» بمشاركة عالمية



أبوظبي (الاتحاد)



يستضيف نادي شاطئ السعديات للجولف، الخميس، بطولة تحدي الإمارات، بمشاركة كبيرة للاعبين العالميين، منهم عدد من الفائزين السابقين بألقاب جولة «دي بي ورلد» والبطولات الدولية، إضافة إلى عدد من لاعبي المنتخب الوطني، في إطار اتفاقية طويلة الأمد تفتح لهم أبواب الوصول إلى العالمية.

وتشكل منافسات البطولة التي تستمر 4 أيام، محطة للجيل الجديد من المواهب المحلية في أهم جولة تطويرية للاعبين ضمن جولات المجموعة الأوروبية، وهي جولة التحدي التي تعود إلى الإمارات للمرة الأولى منذ 5 سنوات.

ويتقدم البرتغالي ريكاردو جوفيا قائمة المشاركين، والذي تُوج مؤخراً بلقب بطولة تحدي أبوظبي التي أقيمت في نادي أبوظبي للجولف، ضمن جولة التحدي أيضاً، متفوقاً بفارق ضربتين عن أقرب مطارديه، مع سعيه للتأهل مجدداً في نهاية الموسم إلى جولة «دي بي ورلد»، حيث قاد الانتصار السادس في هذه الجولة اللاعب البالغ 31 عاماً إلى المركز التاسع في تصنيف الموسم الذي يحمل شعار «الطريق إلى مايوركا»، حيث يحصل أفضل 20 لاعباً في تصنيف الموسم على بطاقات التأهل المباشر إلى جولة «دي بي ورلد» في الموسم المقبل.

ويأمل أحمد سكيك اللاعب المصنف الأول إماراتياً، الذي يخوض منافسات جولة التحدي للأسبوع الثاني على التوالي، مواصلة تطوره من خلال اختبار أدائه ضد لاعبين مرموقين، منهم الإسباني ألفارو كيروش الفائز بلقب بطولة جولة «دي بي ورلد» في عام 2011، والإنجليزي توم لويس وصيف بطولة تحدي أبوظبي الأسبوع الماضي، والإيطالي ماتيو ماناسيرو، الذي لا يزال أصغر لاعب يحقق لقباً في تاريخ جولة «دي بي ورلد» بفوزه ببطولة كاستيلو ماسترز في عام 2010 بعمر 17 عاماً و188 يوماً.

وعن مشاركته في البطولة في نادي شاطئ السعديات للجولف، قال أحمد سكيك: «ستكون الرياح قوية اليوم، لذلك يجب أن أتحلى بالصبر والثقة في قدراتي، وأنا أدرك أنه يمكنني التصويب بشكل جيد من المسافة الطويلة والاستفادة من حفر المعدل الخامس والرابع، في حال احتجت لذلك».

وأضاف: «أحتاج إلى التحلي بالصبر، وأن ألعب كل ضربة بوقتها في كل مرة».

وتأتي إقامة هاتين البطولتين المتتاليتين في أبوظبي ضمن جولة التحدي بفضل الشراكة بين مجموعة الجولة الأوروبية واتحاد الجولف، بالإضافة إلى دعم الناديين المستضيفين نادي أبوظبي للجولف ونادي شاطئ السعديات للجولف.