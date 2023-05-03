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نادي «نجل زيدان» يبحث عن اسم «حمار»!

نادي «نجل زيدان» يبحث عن اسم «حمار»!
3 مايو 2023 11:25

 
مراد المصري (دبي)

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خطف إيبار الأضواء هذا الموسم، بالنظر إلى تصدره دوري الدرجة الثانية الإسباني إلى الآن، إلى جانب وجود النجم الفرنسي زين الدين زيدان بالمدرجات، في بعض المباريات، لمتابعة نجله لوكا الذي يتولى حراسة مرمى فريق المدينة الواقعة في إقليم الباسك.
وترقب آخر يحيط بالنادي الذي أطلق تميمة جديدة، ستكون حيوان «الحمار»، مع طرح استفتاء للإعلان عن اسمه قريباً، بعد تصويت الجماهير.
ولطالما اشتهر إيبار بأنه يتمتع بواحدة من أكثر القواعد الجماهيرية حماساً وولاءً، مع امتلاكه أكثر من 6 آلاف من حاملي التذاكر الموسمية، وهو رقم مذهل، إذا أخذنا في الاعتبار أن عدد سكان المدينة يبلغ 27 ألف نسمة فقط، ويظهر الحب للنادي في كل «ركن» من كل شارع، مع أعلام زرقاء وحمراء تتدلى من كل مبنى.
وقالت إليسا مانجادو، مدير مؤسسة إيبار: الحيوان الذي تم اختياره لـ «الحمار» يجسد بعض القيم المتميزة لنادي إيبار، وهي العمل الجاد، والمثابرة، والتواضع والود، لطالما كانت الحمير حاضرة في تاريخ مدينة إيبار، ومن خلال التميمة الخاصة بنا، نهدف إلى تكريم كل تلك الحمير التي سمحت لمدينة إيبار بالتطور إلى ما هي عليه اليوم.
ومنذ البداية، قرر النادي أن الجماهير يجب أن تكون في قلب هذه العملية، وهذا السبب أن المشجعين هم من يختارون اسم تميمة الحمار، لذلك قام المشجعون بالتصويت على ثلاثة خيارات وهي أرمايين والذي بالإسبانية سيكون أرميرو، اللقب الذي يطلق على النادي، أستوخينتشو «تلاعب بالكلمات في لغة الباسك تعني الحمار الصغير»، وبانتشيكا «استناداً إلى حمار مشهور يسمى بانتشيكا»، وهو جزء مهم من تاريخ إيبار.
وأضافت: تأتي الأسماء من دراسة تاريخ ورمزية النادي، وكذلك المدينة نفسها، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يعكس الاسم المختار شخصية التميمة لدينا، «ودوداً ومألوفاً ومحبوباً»، من المشجعين.

إسبانيا
إيبار
زين الدين زيدان
لوكا زيدان
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