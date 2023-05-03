شانكالاي خارج حسابات الوصل



مراد المصري (دبي)



أصبح الأرجنتيني توماس شانكالاي أول الأجانب المغادرين من الوصل، في نهاية الموسم الحالي، بعدما أصبح خارج الحسابات، ويغيب في الوقت الحالي بسبب الإيقاف، بعد أحداث لقاء العين في إياب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وينتظر راسينج الأرجنتيني عودة اللاعب للانضمام إلى صفوفه، بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما وضعه المدرب فيرناندو جاجو ضمن قائمة خياراته للمرحلة المقبلة لتعويض المصابين.

ودخل شانكالاي حسابات جاجو، بعدما تغاضى «الإمبراطور» عن تفعيل حقه في شراء عقد اللاعب في نهاية مارس الماضي، مقابل 370 ألف دولار، ويتقاسم كولن وراسينج ملكيته مناصفة، ما جعل شانكالاي يبدأ تحضيراته للانخراط في راسينج الراغب في الحصول على ملكيته بالكامل.

ورغم عودة اللاعب إلى راسينج في نهاية الشهر الجاري، فإنه لن يتمكن من خوض آخر مباريتين للفريق في دور المجموعات لكأس ليبرتادوريس، وينتظر بلوغ فريقه دور الـ 16 لإكمال المشوار معه في البطولة القارية.