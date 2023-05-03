اتحاد اليد يناقش مع برستوفاك الاستعداد لـ «الآسيوية»

رضا سليم (دبي)



اجتمع مجلس إدارة اتحاد اليد، برئاسة نبيل عاشور، مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب الرجال، بقيادة المدرب الفرنسي دانيلو برستوفاك، ومعه خميس السويدي مدير المنتخب، ونور دمرجي محلل الأداء، كما يضم الجهاز سعيد راشد مدرب الحراس، لمناقشة استعدادات المنتخب للمشاركة في التصفيات الآسيوية لأولمبياد باريس 2024، والتي تقام من 18 إلى 28 أكتوبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، وأيضاً المشاركة في البطولة الآسيوية رقم 21 مطلع العام 2024، والمؤهلة إلي بطولة العالم 2025.

وجاء الاجتماع على هامش الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة، وناقش ترتيبات إقامة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال هذا الموسم، برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، من 13 إلى 27 مايو الجاري.

وناقش الاجتماع موعد انطلاق مسابقات موسم 2023-2024، بما يتوافق والاستحقاقات الخارجية المختلفة للمنتخبات والأندية الأعضاء، والاطلاع على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجمعية العمومية للاتحاد والتي عقدت في 21 مارس الماضي، لدراسة مقترحات الأندية الأعضاء التي تم طرحها في الاجتماع، وأيضاً مناقشة آخر الاستعدادات للانتقال إلى مقر الاتحاد الجديد بالشارقة خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى، تأجل حسم درع دوري الرجال إلى الجولة السابعة والأخيرة من الدور النهائي، بعد فوز الشارقة على الوصل 28-20، في المباراة التي جرت بصالة «الإمبراطور»، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الملك» 16-11، ليرفع الشارقة رصيده إلى 20 نقطة، ويطارده شباب الأهلي بالفوز على دبا الحصن 32-23، في المباراة التي جرت بصالة «الفرسان»، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 14-12، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى النقطة 18، ويحتاج «الملك» إلى التعادل أو الفوز أمام الجزيرة بصالة «الملك» في الجولة السابعة والأخيرة لحسم اللقب للمرة السابعة على التوالي والـ 17 في تاريخه، بينما في حال خسارة الشارقة وفوز شباب الأهلي على مليحة يتساوى «الملك» و«الفرسان» في النقاط، ويتحول درع الدوري إلى المباراة الفاصلة.

وأسفرت بقية المباريات عن فوز الجزيرة على مليحة 30-28، والعين على النصر 35-26، ويلتقي في الجولة السابعة والأخيرة يوم السبت، الشارقة مع الجزيرة، ومليحة مع شباب الأهلي، ودبا الحصن مع العين، والنصر مع الوصل.