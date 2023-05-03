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الرياضي

ابن هزام: الاستقبال التاريخي يضع «البطولة الأغلى» على أعتاب مرحلة جديدة

ابن هزام: الاستقبال التاريخي يضع «البطولة الأغلى» على أعتاب مرحلة جديدة
3 مايو 2023 10:23

 
أبوظبي (الاتحاد)

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ثمن محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، دعم القيادة الرشيدة المستمر للرياضة، مؤكداً أن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لفريق الشارقة بطل كأس رئيس الدولة موسم 2022- 2023، يُمثل دعماً قوياً للرياضة ولأصحاب الإنجازات، مشيراً إلى أن الاستقبال التاريخي يضع البطولة الأغلى على أعتاب مرحلة جديدة من الازدهار والتطور.
وقال: نحن محظوظون بقيادتنا الرشيدة التي تولي الرياضة اهتماماً كبيراً، وتُقدم الدعم الكبير للرياضيين وأصحاب المنجزات، مشيراً إلى أن الدعم يحفزنا لرفع مستوى العطاء من أجل تحقيق إنجازات قارية ودولية على صعيد الأندية والمنتخبات.
وأضاف: كأس رئيس الدولة «البطولة الأغلى» تعيش أبهى فتراتها، بعد هذا اليوم التاريخي، لذا نواصل العمل بأقصى طاقاتنا لتنظيم البطولة بروح جديدة وبحلة أبهى.
وبارك الأمين العام لفريق الشارقة وإدارته وجمهوره هذا الاستقبال، مؤكداً أن هذا اليوم سيبقى في ذاكرة أسرة كرة القدم والمجتمع.

كأس رئيس الدولة
محمد بن هزام الظاهري
الشارقة
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