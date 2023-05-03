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الرياضي

راشد بن حميد: استقبال رئيس الدولة لفريق الشارقة تقدير لكل رياضي طموح

راشد بن حميد: استقبال رئيس الدولة لفريق الشارقة تقدير لكل رياضي طموح
3 مايو 2023 10:20

 
دبي (وام)

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وجه اتحاد كرة القدم جزيل شكره وامتنانه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، على استقبال سموه لفريق الشارقة المُتوج بلقب كأس رئيس الدولة موسم 2022-2023.
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد: «إن استقبال سموه لبطل الكأس استقبال لكل رياضي طموح ولكل صاحب منجز».
وأضاف أن الاستقبال يُطرز تاريخنا الكروي بالفخر، ويدفعنا إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في جميع قطاعات كرة القدم.
وهنأ رئيس الاتحاد فريق الشارقة بهذا الاستقبال التاريخي، مؤكداً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، هو الداعم الأول للرياضة الإماراتية، ولسموه بصمات واضحة في كل الإنجازات التي حققتها الرياضة خاصة كرة القدم.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن هذا اليوم يُعد ولادة جديدة لبطولة كأس رئيس الدولة، الأمر الذي يدفعنا إلى العمل على تطويرها باستمرار، من أجل الوصول إلى أفضل المستويات الفنية والتنظيمية والجماهيرية.

كأس رئيس الدولة
راشد بن حميد النعيمي
الشارقة
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