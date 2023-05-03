رونالدو «الأعلى أجراً» في العالم

أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت مجلة فوربس الأمريكية النقاب، عن أن النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو «38عاماً»، الذي يلعب مع النصر السعودي، هو الرياضي الأعلى أجراً في العالم عام 2023، متفوقاً بذلك على الأرجنتيني ليونيل ميسي «35عاماً»، والفرنسي كيليان مبابي «24عاماً» لاعبي باريس سان جيرمان، واللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، حيث حصل «الدون» على 136 مليون دولار، و«البرغوث» على 130 مليون دولار، بينما حصل «فتى بوندي المدلل» على 120 مليون دولار.

وتضم قائمة «التوب 10» ثلاثة لاعبي كرة قدم، ومثلهم لاعبي كرة سلة ولاعبي جولف، وملاكم واحد، ولاعب تنس معتزل.

وأكمل قائمة «التوب 5» الأعلى أجراً، نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس لاعب لوس أنجلوس ليكرز برصيد 5. 119 مليون دولار، في المركز الرابع، والملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز برصيد 110 ملايين دولار، في المركز الخامس.

ويشغل المراكز من السادس إلى العاشر، داستن جونسون نجم الجولف والمصنف الأول عالمياً سابقاً، في المركز السادس «107 ملايين دولار»، يليه زميله فيل ميكلسون «106 ملايين دولار»، ونجم السلة الأميركي ستيفن كيري بطل الدوري الأميركي 4 مرات «4. 100 مليون دولار.

وجاء نجم التنس المعتزل روجر فيدريرفي المركز التاسع «1. 95 مليون دولار«، بينما اختتم قائمة «التوب 10»، نجم كرة السلة كيفن دورانت لاعب فينكس صنز، برصيد 1. 89 مليون يورو.

وأكدت فوربس أن تقديراتها تستند إلى كل ما جمعه هؤلاء الرياضيين من رواتب وجوائز مالية ومكافآت خلال 12 شهراً الماضية، وأضافت إليها عقود الرعاية المختلفة والمشاركة في بعض الفاعليات الترويجية والتسويقية، وما يحصل عليه هؤلاء الرياضيون من إيرادات مباشرة من الأعمال الخاصة التي يديرونها.