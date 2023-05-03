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لايبزج.. «علوّ الكعب»

لايبزج.. «علوّ الكعب»
3 مايو 2023 09:40

فرايبورج (أ ف ب)

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أثبت لايبزج «حامل اللقب» مجدداً علوّ كعبه أمام مضيفه ووصيفه فرايبورج، واكتسحه 5-1، في نصف نهائي كأس ألمانيا في كرة القدم، وبلغ المباراة النهائية.
وتناوب على تسجيل خماسية لايبزج، الإسباني داني مالمو «13»، الألماني بنجامن هنريتشس «14»، المجري دومينيك سوبوسلاي «37 و98 من ضربة جزاء» والفرنسي العائد من الإصابة كريستوفر نكونكو «45»، فيما أحرز النمساوي ميكايل جريجوريتش هدف فرايبورج الوحيد «75».
وشهدت المباراة في دقيقتها الثامنة والخمسين، طرد مدافع لايبزج الكرواتي يوشكو جفارديول بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «الفار».
وضمن لايبزج مقعده في المباراة النهائية المرتقبة في برلين في 3 يونيو المقبل.
وكان فرايبورغ يمني النفس بالثأر من لايبزج الذي تغلب عليه في المباراة النهائية للمسابقة الموسم الماضي بركلات الترجيح 4-2، بعد تعادلهما 1-1 على الملعب الأولمبي في برلين في مايو 2022 في طريقه إلى أول لقب في تاريخه.
كما تحتدم المنافسة بين الفريقين في الدوري، حيث يحتل رجال المدرب كريستيان سترايش المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، برصيد 56 نقطة متقدمين بفارق نقطتين عن لايبزج، وذلك قبل 4 مراحل من النهاية.
ويتجدد اللقاء بين الفريقين السبت، حيث يستقبل فرايبورغ مجدداً لايبزج ضمن منافسات المرحلة 31 في «البوندسليجا».

 

كأس ألمانيا
لايبزج
فرايبورج
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