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«المدفعجية» يقصف «البلوز» في «موقعة الديربي»

«المدفعجية» يقصف «البلوز» في «موقعة الديربي»
3 مايو 2023 08:59

لندن (أ ف ب)

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أوقف أرسنال نزيف النقاط، وزاد محن جاره تشيلسي، عندما تغلب عليه 3-1، في «الديربي» اللندني على ملعب «الإمارات»، في ختام المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم، مستعيداً الصدارة، ومنعشاً آماله في إحراز لقبه الأول منذ 2004.
وفرض القائد لاعب الوسط الدولي النرويجي مارتن أوديجارد نفسه نجماً للمباراة، بتسجيله «ثنائية» في الدقيقتين 18 و31، مستغلا تمريرتين عرضيتين للدولي السويسري جرانيت تشاكا، وأضاف الدولي البرازيلي جابريال جيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 34، وسجل نوني مادويكي الهدف الوحيد لتشيلسي في الدقيقة 65.
واستعاد أرسنال نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مبارياته الأربع الأخيرة «ثلاثة تعادلات وخسارة»، وحقق فوزه الـ24 هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 78 نقطة.
في المقابل، واصل تشيلسي نزيف النقاط ونتائجه الكارثية، ومني بخسارته الخامسة في مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري التي لم يذق فيها طعم الفوز، وتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر مع مباراة مؤجلة.
وهي الخسارة السادسة لتشيلسي من أصل ست مباريات خاضها حتى الآن بقيادة مدربه الجديد-القديم فرانك لامبارد في مختلف المسابقات.
وقال المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا: «في أول 60 دقيقة، اعتقد أننا لعبنا بشكل جيد حقاً، كان هذا كل ما أريد أن أراه من فريقنا».
وأضاف «السرعة، الجودة، الحركة، هدفان جميلان، تواصلنا مع جمهورنا وأوجدنا أجواءً لا تصدق».
نجح أوديجارد في ترجمة سيطرة «المدفعجية» إلى هدف رائع بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة، إثر تمريرة من تشاكا ارتطمت بالعارضة وعانقت الشباك «18».
وعزز أوديجارد تقدم أرسنال بهدف طبق الأضل للأول، عندما تلقى كرة عرضية من الجهة اليسرى من تشاكا، تابعها بيسراه من مسافة قريبة على يسار كيبا «31».
وأضاف جيسوس الهدف الثالث، مستغلاً كرة هيأها بنفسه لتشاكا أمام المرمى، سددها الأخير وارتدت من المدافعين تياجو سيلفا والفرنسي ويسلي فوفانا، وتهيأت أمام البرازيلي الذي تابعها من مسافة قريبة بين ساقي كيبا «34».
ونجح مادويكي في تقليص الفارق، عندما تلقى كرة خلف الدفاع من الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، هيأها لنفسه داخل المنطقة، وسددها بيسراه على يمين رامسدايل «65».

الدوري الإنجليزي
أرسنال
تشيلسي
مارتن أوديجارد
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