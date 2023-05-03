أفراح «البارسا» وأحزان «الريال»!



برشلونة (أ ف ب)

أنقذ المدافع «البديل» جوردي ألبا ناديه برشلونة، من السقوط في فخّ تعادل مخيب أمام ضيفه أوساسونا «المنقوص»، بتسجيله هدف الفوز في مرماه 1-0، وقرَّبه من التتويج باللقب الأول منذ 2019 والـ27 في تاريخه، في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان برشلونة في طريقه الى التعثر أمام ضيفه الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27، إثر طرد مدافعه خورخي إيراندو، لكن ألبا الذي دخل في الدقيقة 76 مكان أليخاندرو بالدي، نجح في تسجيل هدف الفوز، قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وواصل برشلونة صحوته وحقق انتصاره الثاني توالياً، والسادس والعشرين هذا الموسم، ليعزز صدارته برصيد 82 نقطة، موسعاً الفارق إلى 14 نقطة عن غريمه التقليدي وملاحقه المباشر حامل اللقب ريال مدريد الذي خسر أمام مضيفه ريال سوسيداد 0-2.

وبات برشلونة بحاجة إلى نقطتين للظفر باللقب الأول في الدوري منذ العام 2019.

أما أوساسونا الذي يلاقي ريال مدريد السبت المقبل في نهائي كأس إسبانيا، فتراجع إلى المركز التاسع مع 44 نقطة.

وقال ألبا في تصريح لشبكة «دازون» للبث التدفقي: حالفني الحظ في تسجيل العديد من الأهداف، وكان من المهم الفوز، لقد كانت مباراة صعبة ضد فريق يحظى بموسم جيد.

وأضاف: لم نفز بالدوري الإسباني منذ فترة، وبالنسبة لشخص من هنا، فإنه شعور جيد جداً.

وكان واضحاً أن المدرب تشافي هيرنانديز يريد قتل المباراة مبكراً، وبدأها بهجوم ضاغط معتمداً على الثلاثي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، البرازيلي رافينيا وجافي، ولكن أماني الفريق الكاتالوني لم تُترجم على أرض الواقع مع صمود دفاع أوساسونا في وجه المحاولات الكثيرة لاختراقه.

وبين فرص ضائعة من ليفاندوسكي و«البديل» فيران توريس، وهدف ملغي للدولي البولندي بداعي التسلل على زميله توريس أيضاً، جاء الحلّ بالخبرة عبر ألبا الذي استغل كرة رأسية لدي يونج داخل المنطقة، فيسددها لولبية رائعة من مسافة قريبة داخل مرمى أوساسونا، مانحاً فريقه ثلاث نقاط ثمينة في رحلته للظفر باللقب.

ومني ريال مدريد بخسارته السابعة هذا الموسم، والسادسة خارج قواعده، والثالثة في مبارياته الثلاث الأخيرة، عندما سقط أمام مضيفه ريال سوسيداد الرابع بهدفين نظيفين، وتجمد رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في المركز الثاني، فيما عزز ريال سوسيداد حظوظه في الظفر بالبطاقة الرابعة الأخيرة المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما عزز موقعه في المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

ونجح ريال سوسيداد في افتتاح التسجيل عبر لاعب وسط ريال مدريد السابق الدولي الياباني تاكيفوسا كوبو الذي استغل كرة خاطئة من ميليتاو إلى كورتوا فتابعها داخل المرمى الخالي «47»، وزادت محن ريال مدريد بطرد مدافعه داني كارفاخال بتلتقيه البطاقة الصفراء الثانية «61».

وأضاف بارينيتتشيا الهدف الثاني عندما تلقى كرة داخل المنطقة من سيلفا فهيأها لنفسه وسددها زاحفة على يمين كورتوا «85».

وبات إلتشي أول الهابطين الى الدرجة الثانية بخسارته امام مضيفه ألميريا 1-2، ومني إلتشي بخسارته الـ23 هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الأخير بفارق 17 نقطة، خلف فالنسيا السابع عشر، وآخر الناجين من الهبوط قبل خمس مراحل من نهاية الموسم، فيما عزز ألميريا آماله بالبقاء بارتقائه إلى المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.