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نجوم ومشاهير العالم يؤكدون مشاركتهم في «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»

نجوم ومشاهير العالم يؤكدون مشاركتهم في «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»
2 مايو 2023 23:02

أبوظبي (الاتحاد)

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تستقطب جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في مبادلة أرينا خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو المقبل، نخبة من نجوم الجو جيتسو العالميين، وعدداً من ألمع المصنفين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.ووسط إقبال كبير على المشاركة في هذه الجولة المهمة، ومع اقتراب الانطلاقة المرتقبة للبطولة في إجازة نهاية الأسبوع القادمة، يستعد مئات اللاعبين واللاعبات من نحو 50 دولة، للمنافسة في فئات الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود بالمراحل السنية الناشئين والمحترفين والأساتذة.
وستشهد البطولة التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP) تواجداً مميزاً لمجموعة من أبرز المصنفين عالمياً من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم، للمنافسة على جوائز سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي تبلغ أكثر من 1,5 مليون دولار.
 ومن بين أبرز الأسماء التي أكدت مشاركتها في البطولة نخبة من أفضل اللاعبين البرازيليين مثل كلاوديو كالاسانز (حزام أسود) من أكاديمية «إسبورتي 10»، والذي سينافس في فئة الأساتذة 1 تحت 85 كجم، وتمارا روكا حزام بني/ أسود من أكاديمية «هالافانكا برازيليان جوجيتسو»، وتنافس في فئة أساتذة 1 السيدات تحت 62 كجم.
 وتشهد البطولة أيضاً مشاركة المصنف الأول في أمريكا الجنوبية لعام (22-23) البرازيلي ليوناردو ماريو حزام أسود من أكاديمية Pslpb Cicero Costha وينافس في فئة المحترفين تحت 62 كجم، والبرازيلي جنسن راموس حزام أسود من أكاديمية «شيك مات إنترناشيونال» وينافس في فئة المحترفين تحت 85 كجم. كما ترحب البطولة بتواجد عدد من النجوم العرب مثل البحريني علي منفردي حزام أسود من أكاديمية «إليمنتس جي جي» – البحرين، وينافس في فئة المحترفين تحت 77 كجم، واللاعب السعودي ماجد العنزي حزام بنفسجي من أكاديمية «رياض بي بي جي تيم»، الذي سيشارك في فئة المحترفين تحت 69 كجم، والأردنية ريما يعقوب حزام بني/ أسود من أكاديمية دوجو في الأردن للمنافسة في فئة المحترفين تحت 70 كجم.
فيما يشارك عدد كبير من أبطال الإمارات المصنفين خصوصاً من حملة الحزام الأسود في الأوزان المختلفة على رأسهم فيصل الكتبي، وزايد الكثيري، وعمر الفضلي، وسلطان العويس، وشوق الظنحاني، حيث تعقد عليهم الكثير من الآمال لاعتلاء منصة التتويج.

الجوجيتسو
أبوظبي
مبادلة أرينا
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