سعيد بن طحنون رئيساً للاتحاد العربي لرياضات التزلج المدولب

العين (الاتحاد)

ترأس معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان رئيس اتحاد رياضات التزلج المدولب، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد العربي لرياضات التزلج المدولب الذي عقد بفندق هيلي ريحان - روتانا في مدينة العين، بعدما أجمعت جميع الاتحادات على إسناد رئاسة الاتحاد العربي لرياضات التزلج المدولب إلى معالي الشيخ الدكتورسعيد بن طحنون آل نهيان لدوره الكبير في تأسيس هذا الاتحاد، وحرصه ومتابعته ودعمه المتواصل للارتقاء والنهوض برياضة التزلج المدولب لمستويات عالمية.

وتم خلال الاجتماع، اعتماد العديد من الموضوعات المهمة أهمها تكوين الاتحاد العربي لرياضات التزلج المدولب، حيث وقعت اتحادات خمس دول عربية وهي الإمارات، مصر، لبنان، المغرب، السودان على اتفاقية إنشاء الاتحاد العربي لرياضات التزلج المدولب، على أن يكون الباب مفتوحاً لانضمام أي اتحاد عربي خلال الفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع توزيع المناصب الإدارية على الأعضاء، ومناقشة الترتيبات الخاصة بتدشين عمل الاتحاد الرسمي خلال المرحلة المقبلة، بتنظيم عدد من البطولات في مختلف أنحاء الدولة وخارجها، وغيرها من الأنشطة التي سيكشف عنها لاحقاً عبر إدارة المسابقات.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الإتحاد العربي لرياضات التزلج المدولب برئاسة معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان - رئيساً دائماً، والدكتور ياسر نبيل مصطفى النائب الأول لرئيس الاتحاد، وعلى عواطف النائب الثاني لرئيس الاتحاد، والمستشار أحمد سالم سودين أميناً عاماً للاتحاد، وبشير بشارة مساعد لرئيس الاتحاد - رئيساً للجنة التدريب، وسلوى إبراهيم مساعداً لرئيس الاتحاد - رئيساً للجنة المسابقات، واختيار رقية هباش رئيساً للجنة التطوير، ومحمد خليفة الدرمكي عضواً بمجلس الإدارة.

كما تمت الموافقة على أن تكون الإمارات هي مقر الاتحاد العربي لرياضات التزلج المدولب الدائم بمكاتبه الإدارية والتنفيذية والفنية وأي مكاتب أخرى تابعة له.

وأعرب معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان عن بالغ فخره واعتزازه بالنجاحات والإنجازات التي حققتها رياضة الإمارات في جميع المجالات، بفضل دعم القيادة الرشيدة في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقال: دعم القيادة الرشيدة، يجعلنا كلنا ثقة بتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، ومواصلة العمل بكل عزيمة وإخلاص من أجل خدمة الوطن الغالي في المجالات كافة.

وتقدم معالي الشيخ سعيد بن طحنون للتزلج بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على دعمه للرياضة وكافة برامجه وخططها مما أدى الى تطور مشهود فى كافة الأنشطة الرياضية داخل الدولة أو خارجها، كما تقدم معاليه بالشكر والتقدير إلى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة وفريق عمله في دعم ومساندة اتحاد الإمارات للتزلج المدولب.

وشهد الاجتماع الموافقة على تنظيم بطولة عربيه لرياضات التزلج المدولب، إلى جانب تعزيز قدرات اللجان وتمكينها لضمان استمرارها في تنظيم مسيرة العمل المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة بشأن منظومة العمل المشترك في المجال الرياضي.