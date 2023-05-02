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الرياضي

«دوري الأشبال» يسدل الستار على مسابقات موسم الطائرة

«دوري الأشبال» يسدل الستار على مسابقات موسم الطائرة
3 مايو 2023 01:02

معتصم عبدالله (دبي)

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بني ياس بطل كأس رئيس الدولة للطائرة

تسدل مواجهات الجولات الأخيرة في دوري الأشبال «أ» و«ب»، الستار على مسابقات موسم 2022-2023 لاتحاد الطائرة والتي تشمل فئات الرجال، الشباب، الناشئين، الأشبال، والسيدات، والتي شهدت زيادة في عدد المباريات التنافسية على صعيد كل الفئات بنسبة 50%.
ووصلت نسبة زيادة عدد المباريات الحالي في فئة «الرجال» إلى نحو 24% مقارنة بالموسم الماضي، وشملت مسابقات كأس نائب رئيس الدولة، الدوري العام، السوبر، وكأس رئيس الدولة، حيث وصل مجموع إجمالي المباريات إلى 128 مباراة مقارنة بـ 97 مباراة في الموسم الماضي 2021-2022.
وشملت الزيادة في أعداد المباريات مسابقات الشباب من 63 مباراة إلى 73 بنسبة 17%، وجاءت الزيادة الأكبر في مباريات مسابقات فئة الناشئين بما نسبته 60%، بإقامة 225 مباراة في الموسم الجديد بدلاً من 90 في الموسم الماضي، و224 مباراة في فئة الأشبال «أ» مقابل 91 في الموسم الماضي بنسبة زيادة بلغت 59%، وبلغت نسبة الزيادة في عدد المباريات 57% في فئة الأشبال «ب» بإقامة 224 مباراة في الموسم الحالي مقابل 96 في الموسم الماضي 2021-2022.
وتوزعت ألقاب 8 مسابقات على صعيد كل الفئات في الموسم الحالي 2022-2023، للكرة الطائرة على 4 أندية شملت بني ياس، الجزيرة، شباب الأهلي، والوصل.
وفرض «السماوي» أفضليته بثلاثية تاريخية على صعيد منافسات «الرجال» بالفوز بكأس رئيس الدولة، ودرع الدوري، وكأس السوبر، فيما ظفرة الجزيرة بلقب كأس نائب رئيس الدولة، وتوزعت ألقاب «فئة الشباب» ما بين شباب الأهلي بطل الكأس، والوصل بطل الدوري، فيما ظفر «الفرسان» بلقب دوري الناشئين، وحسم «الإمبراطور» لقب دوري السيدات، في انتظار المتوجين بلقبي دوري الأشبال «أ» و«ب».

دوري الأشبال
الكرة الطائرة
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