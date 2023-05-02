33 مباراة في مايو «الساخن» تحسم «صراع المحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

تسدل المواجهات الساخنة في شهر مايو الحالي الستار على بطولات المحترفين لموسم 2022- 2023، بإقامة 33 مباراة في مسابقات «دوري أدنوك للمحترفين»، و«دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، و«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والتي تعقب حسم المنافسة على بطولتي «كأس رئيس الدولة»، و«كأس السوبر الإماراتي» اللذين توج بلقبيهما الشارقة على حساب منافسه العين في المباراتين.

وتتركز الأنظار على الصراع المحتدم على لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي يجمع الثلاثي شباب الأهلي «المتصدر» برصيد 51 نقطة، والعين «الوصيف» بـ 48 نقطة، بفارق المواجهات أمام الوحدة «الثالث» بالرصيد ذاته من النقاط.

ويلتقي «الفرسان» الذي يملك حظوظ حسم اللقب بيده في الجولتين الأخيرتين للدوري أمام فريقي بني ياس على ملعب الأخير في الشامخة، وعجمان على «استاد راشد» في دبي. في المقابل، يتمسك «الزعيم» بحظوظه قائمة في الدفاع عن لقب الموسم الماضي، والتي يحتاج فيها إلى حسم مباراتيه المقبلتين أمام الوصل والبطائح على التوالي وانتظار تعثر المنافس، وهو ذات السيناريو الذي يتطلع إليه «العنابي» في مباراتيه الأخيرتين أمام عجمان وبني ياس.

وتشهد المنافسة ذاتها، سباقاً محتدماً في القاع لتجنب مرافقة الظفرة صاحب المركز الأخير إلى «دوري الأولى»، والذي يجمع فرق البطائح «قبل الأخير» برصيد 18 نقطة، بفارق المواجهات خلف منافسه دبا «الثاني عشر»، إضافة إلى فريقي بني ياس صاحب المركز 11 برصيد 23 نقطة، وخورفكان «العاشر» وله 24 نقطة، واللذين لم يضمنا البقاء بشكل رسمي مع بقاء جولتين على ختام المنافسة. وتبدو الصورة مغايرة في «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، في ظل اقتراب شباب الأهلي المتصدر بـ 55 نقطة من الاحتفاظ بلقبه للموسم الثالث على التوالي، في ظل ابتعاده بفارق أربع نقاط عن الشارقة «الوصيف» بـ 51 نقطة، و5 عن الجزيرة «الثالث» بـ 50 نقطة.

ويحتاج «الفرسان» إلى حصد نقطتين من مباراتيه المتبقيتين أمام بني ياس وعجمان على التوالي - أو تعثر منافسيه - لحسم اللقب دون النظر إلى نتائج «الملك» و«فخر أبوظبي»، عطفاً على تفوقه في المواجهات المباشرة أمام الشارقة بالفوز 4-0 في الدور الأول، والتعادل 3-3 في مباراة الفريقين في الدور الثاني. وخلافاً للمواسم السابقة في بطولات المحترفين، يُسدل الستار على مسابقات الموسم الحالي بإقامة مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، حيث تقام جولة ذهاب النصف النهائي - حسب المقترح المبدئي - في 17 و18 مايو، تعقبها جولة الإياب في 21 و22 من ذات الشهر، على أن يُسدل الستار على الموسم بمباراة النهائي في 27 مايو.

ويلتقي في الدور «نصف النهائي» لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» الذي يقام بنظام الذهاب والإياب أيضاً الجزيرة والشارقة في المباراة الأولى، والعين والنصر في الثانية، في طريق التأهل إلى النهائي والذي يقام من مباراة واحدة على ملعب محايد يحدد من قبل الإدارة التنفيذية للرابطة.

وجاء تأهل «فخر أبوظبي» على حساب شباب الأهلي بعد التعادل 2-2 في مباراتي الذهاب والإياب للدور ربع النهائي، قبل الحسم بركلات الترجيح 5-4، فيما حسم «الملك» الساعي للقب كأس ثالثة على التوالي في الموسم الحالي تأهله بتخطي منافسه خورفكان في ربع النهائي بالفوز 1-0 ذهاباً، والتعادل 1-1 إياباً على استاد «صقر بن محمد القاسمي».

في المقابل، تخطى «الزعيم» في الطريق إلى نصف النهائي غريمه الوحدة بأفضلية الأهداف خارج الأرض، بعد التعادل من دون أهداف ذهاباً على «استاد هزاع بن زايد» بالعين، و1-1 على «استاد آل نهيان»، فيما حجز «العميد» مقعده في «المربع الذهبي» بتخطي الظفرة بفوزين على التوالي 3-0، و2-1.