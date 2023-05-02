كأس الكؤوس لـ«الرئاسة» في «يوم الثنايا» بـ «ختامي الوثبة»

عبدالله عامر (الوثبة)

جددت هجن الرئاسة تفوقها في منافسات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2023»، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يقام في نسخته الـ44 بميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، وذلك بعد أن حصدت «الرئاسة» رمزي سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

وأقيمت منافسات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 22 شوطاً، لمسافة 8 كلم في أرضية الميدان الغربي بالوثبة، حيث أقيمت في الفترة الصباحية 14 شوطاً خصصت لها اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة، فيما تركزت الأنظار على الفترة المسائية التي شهدت الصراع على كأس وبندقية الثنايا في الشوطين الرئيسيين للأبكار والجعدان المفتوح.

وتابع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، المنافسات خلال الفترة المسائية، بحضور الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، وأعداد غفيرة من ملاك ومحبي وعشاق رياضة سباقات الهجن في الدولة.

وجاء تفوق مؤسسة هجن الرئاسة بشعارها الأحمر المميز بعد تتويج البكرة «غارة» بقيادة المضمر الشهير محمد عتيق بن زيتون المهيري الذي تألق بدوره خلال المهرجان في الموسم الحالي، بكأس الثنايا الأبكار في الشوط المفتوح، إذ نجحت «غارة»، رغم المنافسة من أكثر من مطية على لقب الشوط، في أن تخطف الرمز في الأمتار الأخيرة، وسجلت توقيتاً زمنياً تحت حاجز الـ12 دقيقة، وعبرت خط النهاية في 11.56.01 دقيقة.

وأهدى القعود «ملبي» هجن الرئاسة ثاني رموز الثنايا بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي، وأحرز بندقية الجعدان المفتوح بتوقيت زمني قدره 12.13.05 دقيقة.

وتوج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مضمر هجن الرئاسة محمد عتيق بن زيتون المهيري برمزي الثنايا عقب ختام المنافسات وسط سعادة مشجعي ومحبي شعار المؤسسة العملاقة.

وكانت الأشواط من الأول وحتى السادس قد شهدت فوز «الشاهينية» لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، و«السمح» و«الدوحة» لهجن الشيحانية، و«محتفل» لهجن الرئاسة، و«مغيرة» لهجن الشيحانية، و«عزامة» لهجن الرئاسة.

و شهدت منافسات الثنايا التي أقيمت على مدار 14 شوطاً، لمسافة 8 كلم، بالميدان الغربي، صراعاً قوياً بين شعارات أصحاب السمو الشيوخ، وحصدت هجن الشحانية 6 ألقاب، والرئاسة 4 ألقاب، ولعاصفة لقبين، ولقب لهجن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان.

وحصلت «هملولة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي، على ناموس الشوط الأول خلال 11:57:3 دقيقة «أفضل توقيت»، وخطف «أصيل» لهجن الشحانية، مع المضمر جار الله محمد عقيل، ناموس الشوط الثاني، في 12:24: 8 دقيقة، وعاد شعار الرئاسة في الشوط الثالث، وفازت «نهب» بقيادة المضمر صالح سعيد بالعرج المري 12:06:5 دقيقة.

وحصدت هجن العاصفة أول القابها في الشوط الرابع، عبر «شاهين» مع المضمر غياث الهلالي، في 12:32:7 دقيقة، وأهدت «علاج» هجن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة المضمر سالم سعيد منانة، ناموس الشوط الخامس خلال 12:11:6 دقيقة، وعاود شعار الشحانية الظهور بانتزاعه النقطة الثانية في الشوط السادس عبر«همايل» مع المضمر جار الله محمد بن عقيل، في 12:08:3 دقيقة، ووصل نفس الشعار للنقطة الثالثة مع «الجثجات» بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية لقب الشوط السابع، خلال 12:23:1 دقيقة، وتصدرت الشوط الثامن «ملفتة» لهجن الرئاسة محمد بن زيتون المهيري، والنقطة الثالثة للشعار الأحمر في 12:05:04، وانتزعت «غدير» لهجن الشحانية، مع المضمر فاران محمد بن قريع المري، تاسع أشواط الفترة الصباحية خلال 12:02:02 دقيقة، وفي الشوط العاشر كان الموعد مع «رايق» الذي أهدى الشحاينة ناموس الشوط، في 12:19:2 دقيقة.

وأهدت «حدث» شعار الشيخ ذياب بن نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، مع المضمر الصادق فضل الأمين، ناموس الشوط الحادي عشر، وحلق «راهي» لهجن الشحانية، مع المضمر جارالله محمد بن عقيل، بناموس الشوط الثاني عشر، وفازت «محبة» لهجن الرئاسة مع المضمر حارب مغير سالم العميمي، بناموس الشوط الثالث عشر، وذهب ناموس آخر الأشواط إلى «شاهين» لهجن العاصفة، بقيادة المضمر غياث الهلالي.

البرطماني: «الشعار الأحمر» يتفوق على الجميع

أكد سعيد عامر البرطماني محلل سباقات الهجن، أن هجن مؤسسة الرئاسة بالشعار الأحمر، أثبتت أنها متفردة ولا يضاهيها منافس، في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، «ختامي الوثبة 2023»، حيث واصلت استحواذها على الرموز منفردة، بسيطرتها على رمزي الثنايا، عبر «غارة» التي توجت بالكأس و«ملبي» الذي خطف البندقية.

وقال البرطماني: «غارة» مع المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، تمكنت من الفوز بالشوط الأول، الذي شهد تفوقاً واضحاً لهجن الرئاسة التي احتلت المراكز السبع الأولى، في توفق واضح للشعار الأحمر بهذا الشوط الذي جاء هادئاً في 60% من مسافة السباق، ليتحول بعد ذلك في آخر كيلومتر ونصف، حيث اقترب المنافسون من بعضهم بعضاً، ودع الكل بأوراقه الرابحة، لتستلم «الرئاسة» زمام المبادرة بقيادة «غارة» المتوجة بالرمز.

أضاف البرطماني: «ملبي» مع المضمر علي بن جميل الوهيبي، خطف رمز الجعدان في اللحظات الأخيرة، ليحافظ على سيطرة هجن الرئاسة على رموز هجن أصحاب السمو الشيوخ في المهرجان بدون منافس، وجاء الشوط قوياً وسريعاً جداً، وحدثت فيه العديد من نقاط التحول، وكانت هجن الشحانية على مشارف الحزام الأخضر واستلمت المركز الأول، قبل أن يصل «ملبي» في الوقت المناسب ويفوز بالبندقية. وأوضح، أن ختام سباقات هجن أبناء القبائل على سيف صاحب السمو رئيس الدولة اليوم، يتوقع فيه مستوى عال، وتنافس كبير على الجائزة الكبرى.