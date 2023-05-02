سابالينكا تُنهي «المغامرة المصرية»!

مدريد (د ب أ)

بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المربع الذهبي لبطولة مدريد لتنس الأساتذة، بفوزها على المصرية ميار شريف في دور الثمانية اليوم.

وتفادت سابالينكا المصنفة الثانية على العالم خسارة وشيكة على يد منافستها المصرية، حيث نجحت في تحويل خسارتها في المجموعة الأولى إلى فوز مثير بنتيجة 2-6 و6-2 و6-1.

وقالت سابالينكا: «حاولت فقط الاستمرار في القتال، ومواصلة تقديم أدائي المعهود وإيجاد إيقاعي المعتاد». وأضافت: «منافستي متخصصة في الملاعب الرملية وأنا سعيدة للغاية بهذا الفوز، كان صعباً للغاية بالنسبة لي».

يذكر أن ميار شريف هي أول لاعبة مصرية تنجح في بلوغ دور الثمانية لبطولات الاساتذة فئة 1000 نقطة، وأصبحت أول لاعبة تفوز بمجموعة في مواجهة سابالينكا في بطولة مدريد.