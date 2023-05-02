أوباميكانو يستعد للعودة إلى البايرن

برلين (د ب أ)

خضع دايوت أوباميكانو مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم اليوم، لتدريبات الركض ضمن استعداداته للعودة من الإصابة.

وكان أوباميكانو قد تعرض لإصابة عضلية قبل أيام وغاب عن صفوف بايرن في المباراة التي انتهت بالفوز على هيرتا برلين 2-0 أمس الأول الأحد في الدوري الألماني «بوندسليجا».

وكان توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ قد كشف أنه من المتوقع أن يغيب اللاعب لمدة أسبوعين.

من ناحية أخرى، واصل المدافع الآخر لوكاس هيرنانديز التدريبات بشكل منفرد استعداداً للعودة، ويغيب هيرنانديز عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي بسبب تمزق في الرباط الصليبي تعرض له خلال المشاركة مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022 في قطر.