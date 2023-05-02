الأربعاء 3 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أوباميكانو يستعد للعودة إلى البايرن

أوباميكانو يستعد للعودة إلى البايرن
2 مايو 2023 18:00

برلين (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
مولر: البايرن عاد ليحقق لقب «البوندسليجا»!
دورتموند «كريم» مع البايرن

خضع دايوت أوباميكانو مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم اليوم، لتدريبات الركض ضمن استعداداته للعودة من الإصابة.
وكان أوباميكانو قد تعرض لإصابة عضلية قبل أيام وغاب عن صفوف بايرن في المباراة التي انتهت بالفوز على هيرتا برلين 2-0 أمس الأول الأحد في الدوري الألماني «بوندسليجا».
وكان توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ قد كشف أنه من المتوقع أن يغيب اللاعب لمدة أسبوعين.
من ناحية أخرى، واصل المدافع الآخر لوكاس هيرنانديز التدريبات بشكل منفرد استعداداً للعودة، ويغيب هيرنانديز عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي بسبب تمزق في الرباط الصليبي تعرض له خلال المشاركة مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022 في قطر.

بايرن ميونيخ
توماس توخيل
الدوري الألماني
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
«المواي تاي» جاهز لبطولة العالم في بانكوك
الرياضي
«المواي تاي» جاهز لبطولة العالم في بانكوك
اليوم 13:30
ريم الهاشمي تزور نيوزيلندا لتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والثقافي
الإمارات
ريم الهاشمي تزور نيوزيلندا لتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والثقافي
اليوم 13:21
التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
عربي ودولي
التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
اليوم 13:18
الفرج يغيب عن الهلال السعودي حتى نهاية الموسم
الرياضي
الفرج يغيب عن الهلال السعودي حتى نهاية الموسم
اليوم 13:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©