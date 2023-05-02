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سقوط مدفيديف وروبليف في مدريد بأيدي روسية!

سقوط مدفيديف وروبليف في مدريد بأيدي روسية!
2 مايو 2023 17:09

مدريد (أ ف ب)

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انتهى مشوار الروسيين دانييل مدفيديف وأندري روبليف، المصنفان ثالثاً وسادساً عالمياً توالياً، عند الدور ثمن النهائي في دورة مدريد لماسترز الألف، بسقوطهما الثلاثاء على يد مواطنيهما أصلان كاراتسيف وكارن خاتشانوف على التوالي.
وخسر مدفيديف بنتيجة 7-6 (7/1)، 6-4 أمام المصنف 121 عالمياً، فيما تغلب خاتشانوف، المصنف الثاني عشر 7-6 (10/8)، 6-4 على روبليف.
دائمًا ما يُقر مدفيديف، المصنف الثاني في مدريد، بأنه يعاني على الملاعب الترابية وتعرض لهزيمة أخرى أمام كاراتسيف على التراب كما حصل في دورة روما للماسترز قبل عامين، ليعزز الاخير سجل المواجهات المباشرة بينهما الى 2-1.
وتذمّر مدفيديف، الباحث عن لقب خامس هذا الموسم والثاني في دورات الماسترز بعد ميامي، خلال اللقاء من الظل في ملعب أرانتشا سانشيس، الملعب رقم 2 في الدورة.
قال كاراتسيف بعد المباراة: أشعر بحال جيدة، لعبت جيداً، علي فقط أن أركز على كل مباراة. سأستعد للدور المقبل" الذي يواجه فيه الاميركي تايلور فريتز او الصيني جيجن جانج.
من جهة أخرى، دخل روبليف الى الدورة وهو مرشح للذهاب بعيداً بعد تتويجه في مونتي كارلو بأول ألقابه في دورات الماسترز وبلوغه نهائي دورة بانيا لوكا البوسنية.
لكن خاتشانوف عرف كيفية ايقاف مواطنه ليبلغ الدور ربع النهائي من دورة ماسترز على ملاعب ترابية للمرة الاولى في مسيرته، ويتفوق 3-2 في المواجهات المباشرة بينهما.
يواجه تالياً حامل اللقب الإسباني كارلوس ألكاراس أو الالماني ألكسندر زفيريف الوصيف اللذين يلعبان لاحقًا.
كما بلغ الألماني دانيال ألتماير (92 عالميًا) المتأهل كأحد أفضل الخاسرين من التصفيات، دور الثمانية بفوزه على الإسباني خاومي مونار (88) بنتيجة 6-3، 6-0.

التنس
مدريد
أندريه روبليف
مدفيديف
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