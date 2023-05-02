يوفنتوس يُعادي «السيدة العجوز»!

عمرو عبيد (القاهرة)

يترقب عشاق يوفنتوس وضع نهاية «حاسمة» للقضية التي تسببت في حرمان الفريق من 15 نقطة بالدوري الإيطالي، قبل إعادتها بـ«صفة مؤقتة» انتظاراً لمزيد من التحقيقات والإجراءات التي تضمن له الحصول على «تفاصيل كاملة» حول القرار، وهو المُتوقع حدوثه خلال الأسابيع القليلة المُقبلة حسب طلب إدارة «البيانكونيري».

لكن المتابع لنتائج الفريق في «الكالشيو» وحصاده أمام الكبار، يُدرك أن خصم النقاط الـ15 لم يُهدد آماله في اللعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بقدر ما تسببت نتائجه في إيذاء الفريق لدرجة أن «اليوفي» نفسه بات العدو الأول لـ«السيدة العجوز»!

وبعد استعادته الـ15 نقطة «مؤقتاً»، قفز يوفنتوس عبر مراكز «سيري آ» ليعود إلى المربع الذهبي محتلاً المركز الثالث، لكنه لم يتمكن من تجاوزه رغم خسارة لاتسيو «الوصيف» عدة نقاط هو الآخر، بل ربما لن يحافظ عليه في نهاية الموسم حتى لو جاء القرار القضائي بالإبقاء على نقاطه الـ15، لأن ملاحقيه اقتربوا كثيراً منه في الجولات السابقة، إذ يبتعد ميلان وإنتر وروما بفارق 3 نقاط فقط عنه في المراكز التالية المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

وخلال مواجهاته مع كبار «الكالشيو» وأصحاب المراكز الـ10 الأولى، خسر «اليوفي» 29 نقطة كاملة وهو ما يكاد يبلغ «ضِعف» عدد النقاط التي خُصِمت منه في وقت سابق، وبين 8 هزائم تلقاها فريق «السيدة العجوز» منذ انطلاق البطولة، سقط 7 مرات أمام منافسيه من النصف الأعلى في جدول الترتيب، بنسبة 87.5%، كما أتت نسبة 66.6% من تعادلاته أمامهم أيضاً.

والمثير أن «البيانكونيري» خسر مرتين ذهاباً وإياباً أمام نابولي، منها «الخُماسية المُذلة» في يناير الماضي، وكذلك «الصاعد» مفاجأة الدوري الإيطالي هذا الموسم، مونزا، الذي هز شباك «السيدة العجوز» 3 مرات بفوزين 1-0 و2-0 على الترتيب خلال الدورين، كما خسر أمام ميلان ولاتسيو وروما، ولم يتمكن من الفوز على «الذئاب» بعد تعادلهما في المباراة الثانية، مثلما تعادل مع أتالانتا وفيورنتينا وبولونيا، ولا يزال يتبقى له مواجهتان مع ميلان وأتالانتا خلال الأسابيع المقبلة.

وحقق الفوز 5 انتصارات فقط على كبار «الكالشيو»، بواقع انتصارين على إنتر ميلان وفوز واحد أمام كل من لاتسيو وبولونيا وفيورنتينا، من إجمالي 18 فوزاً للفريق في النسخة الجارية، بنسبة 27.8% وهو ما يقل عن «ثُلث» إجمالي عدد انتصاراته، وخلال آخر 5 جولات في «سيري آ»، حقق الفريق فوزاً وحيداً على هيلاس فيرونا، المُهدد بالهبوط، وخسر 3 مواجهات متتالية أمام لاتسيو وساسولو ونابولي مقابل التعادل الأخير مع بولونيا، ليستمر «اليوفي» في معاداة «السيدة العجوز»!