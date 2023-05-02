منتدى «تطوير الدوري الإماراتي» يناقش زيادة دخل الأندية

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت فعاليات النسخة الثانية، لمنتدى تطوير الدوري الإماراتي، الذي نظمته رابطة المحترفين، على مدار يومين، بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومشاركة محاضرين دوليين في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي الأندية المحترفة وممثلي وسائل الإعلام.

وشهد اليوم الختامي حضور عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب خبراء الاتحادين الآسيوي والأوروبي، وممثلي الأندية المحترفة.

وافتتحت الجلسات بعرض حول النزاهة في كرة القدم، قدمه بينوا باسكييه، المحكم في محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، المستشار القانوني للاتحاد الآسيوي، نائب أمين اللجنة التأديبية ولجنة الأخلاقيات، وتناول فيه جهود مكافحة التلاعب بالمباريات، والمعايير الخاصة بالتعامل مع مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بتسريب المعلومات، وغيرها من العوامل التي تخضع لرقابة مشددة في مختلف الدوريات، كما أشاد بينوا بجهود رابطة المحترفين الإماراتية، في الالتزام بأقصى معايير النزاهة والشفافية، وكذلك الدوري الإماراتي المحترف، حيث كانت الرابطة من أوائل الروابط في آسيا، في دعم جهود النزاهة في كرة القدم، ومنع التلاعب بالمباريات، وغيرها من الآثار المترتبة عليها.

وفي الجلسة الثانية لليوم الأخير للمنتدى، قدم إيليوت أرثور وورسوب، الخبير في الاستدامة في كرة القدم، عرضاً شاملاً عن الاستدامة في كرة القدم، وعلاقة الاستدامة بجهود دعم مكافحة التغير المناخي، وأهمية الحفاظ على مستقبل اللعبة، وربطه بآثار التغير المناخي، كون مشجع كرة القدم حول العالم، من السهل الوصول إليه وتوجيه رسائل تخص مكافحة تغير المناخ، والحفاظ على البيئة، من قبل الأندية والروابط.

وتطرق إيليوت لنموذج يعد من أنجح النماذج حول العالم، وهو نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، وأوضح إيليوت أن إدارة السيتي سبقت أندية العالم، في الاهتمام بالبيئة، ودعم جهود الاستدامة، وربطها بكرة القدم، وتطرق لجهود الإمارات بشكل عام أيضا في ذلك، مشيداً بالإمارات كأول دولة تمتلك مدينة متكاملة تراعي معايير الحفاظ على البيئة والاستدامة، وهي مدينة مصدر.

واختتمت الجلسة بعرض التطوير التجاري والتسويقي بالأندية، قدمه ديفيد كوك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لنادي نوتنجهام فورست، والرئيس والمدير التنفيذي لنادي دانفيرملين، وسلط خلاله الضوء على جهود الأندية حول العالم، وفي أشهر الدوريات، على زيادة المداخيل، وأبرز الأمثلة التي يمكن تنفيذها في الدوري الإماراتي، لربط الجماهير بالأندية، وجذبهم للمدرجات، وضرورة استغلال العلامات التجارية للأندية، لزيادة مدخولها من المبيعات وغيرها.