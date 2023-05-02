أبوظبي تستضيف «الإمارات الدولية لتحدي الجولف»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي، بطولة تحدي الإمارات الدولية في نادي شاطئ السعديات للجولف خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري، ضمن جولة التحدي للجولف، وهي البطولة التي تحمل شعار «المها العربي»، الذي حافظت عليه الدولة من الانقراض بجهود بارزة.

وتعتبر البطولة، هي الثانية التي تحتضنها العاصمة أبوظبي خلال أسبوعين، حيث استضافت الأسبوع الماضي بطولة أبوظبي للتحدي بنادي أبوظبي للجولف، وأقيمت تحت شعار شجرة الغاف.

وأكد اللواء «م» الطيار عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف، الجاهزية الكاملة لاستضافة وتنظيم هذا الحدث الدولي، والذي يقام للمرة الأولى بدولة الإمارات، وننتظر ضربة البداية والانطلاقة صباح بعد غدٍ الخميس، لهذا الحدث الدولي الاستثنائي، والذي يعزز الشراكة القوية والمميزة وطويلة الأمد بين اتحاد الإمارات للجولف، ومجموعة الجولة الأوروبية وجولتي «دي بي ورلد العالمية للجولف.



وأشار اللواء الهاشمي إلى أن البطولة، التي تعتبر الثانية بالجولات الأوربية ستشهد مشاركة كبيرة من نجوم اللعبة على المستوى الدولي والقاري والعربي والخليجي يصل مجموعهم لاكثر من 154 لاعباً على صعيد هواة الجولف، منهم 23 لاعباً من الحاصلين على ألقاب دولية في البطولات السابقة والحالية خلال جولات» «دي بي ورلد» و«إل بي جي أي» وللمرة الأولى سيشارك 14 لاعباً عربياً، من مصر والمغرب وتونس والسعودية، إضافة إلى لاعبين من نجوم اللعبة الإماراتين ومنهم أحمد سكيك المصنف الأول عربياً وخليفة المسعود والمحترف الإماراتي أحمد المشرخ.

وشدد اللواء الهاشمي على أهمية البطولة، والتي ستفتح أبواب العالمية للاعبين الإماراتيين والعرب، مع منح اتحاد الإمارات للجولف 30 بطاقة مشاركة سيكون للاعبين الإماراتيين والعرب نصيباً منها، مما يفتح لهم أبواب التواجد بقوة في الأحداث العالمية للجولف، إلى جانب لاعبين مقيمين ممن تفوقوا في منافسات الموسم بعد الإعلان عن أن الفائزين سينالون مقاعد مؤهلة إلى هذه الجولة «بطولة دولية الإمارات للتحدي».

وكشف اللواء الهاشمي أن هذه المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تعود فيها جولة التحدي إلى الإمارات، وتحديداً في أبوظبي التي تتمتع بتاريخ غني في استضافة أحداث الجولف الكبرى، بما في ذلك بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، كواحدة من الأحداث الرئيسية في جولة دي بي ورلد، وقال: شهر يناير الماضي، استضافت أبوظبي النسخة الافتتاحية لبطولة هيرو كاب، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي العريقة، بمشاركة نخبة من أفضل المصنفين الأوائل في العالم.

واعتبر اللواء الهاشمي أن عودة جولة التحدي إلى الإمارات للمرة الأولى منذ عام 2018، بإقامة حدثين متتالين في أبوظبي، إنما يعكس أنه عاصمة متكاملة للأحداث الرياضية العالمية.

ووجه الهاشمي في ختام حديثه الشكر والتقدير لمجلس أبوظبي الرياضي لرعايته ودعمه اللامحدود لمثل هذه الاحداث الرياضية والخاصة برياضة الجولف وللقائمين على الجولة الاوربية للجولف، وجولتي «دي بي ورلد» العالمية للجولف، ولوسائل الإعلام الشركاء الرئيسين في النجاحات التي تشهدها هذه الرياضة.