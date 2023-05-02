الملك يستعد لـ «النواخذة» بمعنويات «البطل»

علي معالي (دبي)

بدأ فريق الشارقة ترتيب أوراقه من جديد استعداداً لعودة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، بعد راحة 3 أيام حصل عليها الفريق بعد فرحة الفوز التاريخي على نادي العين والتتويج بلقب الكأس العاشر في ماراثون تاريخي في الكرة الإماراتية.

ويستعد «الملك» لمباراة مهمة للغاية لمنافسه دبا، الذي يعاني من خطر الهبوط للدرجة الأولى، ولذلك سيقوم كوزمين المدرب الروماني بتهيئة اللاعبين بالشكل المناسب لهذه المباراة، خاصة أن الشارقة لا يريد أن يحتفل بكأس رئيس الدولة في أول مباراة على ملعبه بعد الفوز بلقبها بنتيجة سلبية، خاصة أنه متوقع أن تزحف جماهير كبير إلى الملعب البيضاوي لتهنئة اللاعبين بما تم إنجازه مؤخراً.

وينتظم في تدريبات الفريق، الثنائي الذي تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة، وهما دجانيني وبيانيتش، حيث خرج الأول في مباراة العين في الدقيقة 74 ولعب بدلاً منه باكو ألكاسير، والثاني في الدقيقة 81 وشارك بدلاً منه لوان بيريرا، ولن تمنع الإصابة التي لحقت بهما التواجد في تشكيلة الجولة 25 من الدوري، حيث يبحث «الملك» كبطل عن موقع يليق به في ترتيب الدوري.