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إنفانتينو: حقوق بث مونديال السيدات «صفعة على وجه» اللاعبات

إنفانتينو: حقوق بث مونديال السيدات «صفعة على وجه» اللاعبات
2 مايو 2023 13:55

 
جنيف (رويترز) 

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قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن أكبر الدول الأوروبية في اللعبة تواجه خطر عدم عرض مباريات كأس العالم للسيدات هذا العام إذا لم تحسن وسائل الإعلام عروضها «المخيبة» للحصول على حقوق البث.
وأشار إنفانتينو إلى أن العروض المقدمة من الدول الأوروبية «الخمس الكبرى» غير مقبولة بالنسبة للفيفا، وتمثل «صفعة على وجه» اللاعبات و«جميع النساء في أنحاء العالم»، والدول الخمس الكبرى في كرة القدم هي بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.
وأضاف إنفانتينو خلال اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في جنيف «حتى أكون واضحا، من واجبنا الأخلاقي والقانوني ألا نبخس ثمن كأس العالم للسيدات، إذا ظلت العروض غير عادلة، سنضطر إلى عدم بث كأس العالم للسيدات في الدول الأوروبية الخمس الكبرى».
وتنطلق كأس العالم للسيدات، التي تقام في أستراليا ونيوزيلندا 20 يوليو المقبل.
وقال إنفانتينو إن المحطات عرضت مبالغ تتراوح بين 1-10 ملايين دولار فقط مقابل حقوق البث، مقارنة بمبالغ تتراوح بين 100-200 مليون دولار للحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم للرجال.
وستقام مباريات كأس العالم للسيدات خارج أوقات ذروة المشاهدة في أوروبا بسبب فارق التوقيت، لكن إنفانتينو قال إن هذا ليس عذرا.
وقال رئيس الفيفا «ربما... لا تقام في أوقات ذروة المشاهدة في أوروبا، لكن رغم ذلك فإنها تقام في التاسعة أو العاشرة صباحا، لذا فهو توقيت مقبول جدا»، وبحسب بيانات الفيفا، تابع حوالي 1.12 مليار شخص منافسات كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا عبر جميع المنصات.

كأس العالم للسيدات
الفيفا
انفانتينو
كرة القدم للسيدات
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