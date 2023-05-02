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«بيكاسو» يتوج بكأس الشيخة فاطمة للخيول في وارجيم

«بيكاسو» يتوج بكأس الشيخة فاطمة للخيول في وارجيم
2 مايو 2023 14:30

 
وارجيم (الاتحاد)
توج الجواد «بيكاسو» لاس بي ام ريسنج، بإشراف يوستما ميلد، وقيادة ستيف هيلين، بطلاً لسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة، بمضمار وارجيم البلجيكي، ضمن فعاليات النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. 
وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات». 
واجتذب السباق البالغ طوله 2300 متر، 12 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، تنافست على جوائز مالية وقدرها 10000 يورو، وجاء السباق مثيراً وحافلاً بالندية والتكافؤ، بحضور جماهيري غفير من عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة.
وتمكن «بيكاسو» صاحب الانتصارات المهمة في بلجيكا، من إضافة الفوز الجديد بعد أن بذل جهداً خارقاً لينتزع الفوز بفارق نصف طول عن «الباسو» لجي بي زوتليف، بإشراف نفس المالك، وقيادة كي فاندربيك، وجاءت في المركز الثالث «فريدا» لبيتر ديكر، بإشراف نفس المالك، وقيادة الفارسة ساره فيرميرش، وسجل البطل زمناً وقدره 2:37:26 دقيقة.
وفي نفس السياق ظفر المهر «هاشم» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، بسباق كأس الوثبة ستاليونز بري أيشا لمسافة 2300 متر، البالغة جائزته 16 ألف يورو برعاية المهرجان العالمي، والذي شاركت فيه (14) خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق بمضمار داكس الفرنسي.
وجاء فوز البطل «هاشم» المنحدر من نسل «جلنار الخالدية»، بفارق 0,75 طول عن «رفيق» لإسطبلات الأصايل، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، مسجلاً توقيتاً وقدره 2:40:90 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «الهداب» للشيخة ياسمين آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أنطوني كراستوس.
وانطلق المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة. 

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