سيرينا تكشف عن حملها خلال حفلة «ميت جالا»



نيويورك (أ ف ب)

كشفت لاعبة كرة التنس الأميركية المعتزلة سيرينا وليامس عن حملها بطفلها الثاني على السجادة الحمراء خلال حفلة «ميت جالا» السنوية في نيويورك أمس الأول، ونشرت وليامس عبر حسابها على إنستجرام، قبل دقائق من وصولها إلى متحف المتروبوليتان للفنون حيث أقيم الحفل، صوراً أردفتها بعبارة «كنت متحمسة جداً عندما دعتنا أنّا وينتور نحن الثلاثة إلى ميت جالا».

وتبدو ابنة الـ41 عاماً في الصور بفستان أسود من الجهة العليا وأبيض من السفلى تقف إلى جانب زوجها أليكسيس أوهانيان، مؤسس تطبيق «ريديت»، وتظهر بطنها المنتفخ.

وينتظر الثنائي طفلهما الثاني بعد ابنتهما أولمبيا المولودة في سبتمبر 2017.

واعتزلت سيرينا المتوجة بـ23 لقباً كبيراً في مسيرتها التنس السنة الفائتة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بخطاب مؤثر قالت فيه: «أنا جاهزة لأكون والدة، لأكتشف نسخة مختلفة من سيرينا».

وصفت العام الماضي في مقال لمجلة «إيل» الصعوبات التي واجهتها في ولادة أولمبيا التي حدثت في النهاية بطريقة طارئة عبر ولادة قيصرية، ومعاناتها من جلطات دموية في رئتيها بعد إنجابها بوقت قصير.