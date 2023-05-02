393 كجم في بطولة دبي لصيد الأسماك



دبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاح فعاليات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد أسماك الكنعد والسكل، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2022-2023، وحقق الحدث نجاحاً لافتاً تمثل بمشاركة ما يزيد على 70 متسابقاً تنافسوا على مدار أربعة أيام متتالية على ألقاب وجوائز فئتي الكنعد والسكل التي وصل مجموعها إلى مبلغ 165 ألف درهم.

ووصل إلى لجنة التحكيم في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ما يزيد على 20 نوعاً من الأسماك التي اصطادها المشاركون في الحدث، مما يعكس قوة المنافسة والتنوع الكبير، حيث وصل عدد الأسماك التي اعتمدتها اللجنة في الفئتين إلى 20 سمكة بلغ مجموع أوزانها 393 كجم.

وتصدر جاسم حسن المرزوقي الترتيب العام لمنافسات فئة الكنعد، بعدما وفق في اصطياد سمكة بوزن 28.5 كجم وطول وصل إلى 150 سم في اليوم قبل الختامي، ليفوز بناموس هذه الفئة ويحصل على مبلغ 25 ألف درهم.

وحل في المركز الثاني علي الحاج المحيربي الذي اصطاد سمكة بوزن 26.2 كجم وطول 149 سم، وحصل على مبلغ 20 ألفاً، وبفارق ضئيل احتل المركز الثالث صادق عاشور سعيد الذي اصطاد سمكة بوزن 25.8 كجم وطول 152 سم، ونال مبلغ 18 ألفاً.

وشهدت مسابقة فئة السكل تنافساً ساخناً بين المشاركين ظهر في تقارب الأوزان، وأسفرت في النهاية عن فوز عبدالله أحمد المهيري الذي اصطاد سمكة وزن 23.7 كجم وبطول وصل إلى 127 سم، حيث نال مبلغ 15 ألف درهم، وذهب المركز الثاني إلى خالد خلفان الرميثي الذي اصطاد سمكة بوزن 21.6 كجم وطول 116 سم، وحصل على مبلغ 10 آلاف درهم، بفارق 70 جراماً عن صاحب المركز الثالث عبدالله حمد المزروعي الذي سجل وزناً قدره 20.9 كجم وطول 127 سم.