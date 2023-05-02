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الرياضي

الاتحاد السعودي يفاضل بين 5 مدربين لقيادة «الأخضر»

الاتحاد السعودي يفاضل بين 5 مدربين لقيادة «الأخضر»
2 مايو 2023 13:01

الرياض (د ب أ) 

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قال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن الاتحاد بدأ التواصل مع واحد من خمسة مدربين مرشحين لقيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المسحل أن المدرب المذكور مرتبط بأحد الدوريات العالمية، ولدى موافقته، سيحدد وكيلاً لإكمال المفاوضات وإنهاء الترتيبات، على أن يجرى إعلان التعاقد خلال الشهرين المقبلين.
وحدد المسحل، الذي انتخب بالتزكية أمس الأول الأحد رئيساً للاتحاد لولاية ثانية، مواصفات المدرب، وهي أن يكون انضباطياً بشكل كبير وطموح وغير متشبع بالإنجازات، مشيراً إلى أنه سيكون من قارة أوروبا على الأرجح.
وأضاف المسحل: نريد مدرباً لديه طموح، ويرغب في تحقيق إنجازات إضافية، ولا يكون متشبعاً ولديه تاريخه واسمه، ومن الأفضل أن يكون له تجربة سابقة في السعودية أو الخليج ومعرفة باللاعب السعودي والدوري السعودي.
وأوضح أن الاتحاد لديه خمسة ملفات تدريبية يدرسها، مشيراً إلى أن الاتحاد يميل إلى المدرسة الأوروبية بشكل أكبر، لنجاحها في قيادة المنتخب السعودي، خاصة مع الهولندي فان مارفيك والفرنسي هيرفي رينارد. وقال المسحل في التصريحات التي نشرتها صحيفة «الرياضية»: المدرسة الأوروبية تبرز بشكل أكبر في الوقت الجاري، ولكنه ليس معياراً أساسياً، ومن واقع تجارب سابقة، مارفيك وهيرفي أوروبيان حققا نتائج جيدة، ومن الممكن أن يكون المدرب لاتينياً، ولكن على الأغلب سيكون أوروبياً.
وكانت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلنت يوم الأحد تزكية ياسر المسحل رئيساً للاتحاد لمدة أربعة أعوام مقبلة.

السعودية
المنتخب السعودي
هيرفي رينارد
ياسر المسحل
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