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منتخبنا «الرابع» في «عربية» سلة الكراسي المتحركة

منتخبنا «الرابع» في «عربية» سلة الكراسي المتحركة
2 مايو 2023 13:30

الكويت (الاتحاد)
بعد أن خاض منتخبنا لكرة السلة على الكراسي المتحركة خمس مباريات قوية، انتهت المغامرة الشيقة في أول بطولة عربية، باحتلال المنتخب الوطني المركز الرابع بين 8 فرق قوية، كان آخرها مواجهة الفريق المغربي أحد المنتخبات التي كانت مرشحة وبقوة للفوز بالبطولة، والذي أحرز «البرونزية» بعد الفوز على المنتخب الوطني.
واستطاع المنتخب المصري حصد أول لقب عربي بفضل تفوقه في المباراة النهائية على منتخب الكويت صاحب الأرض بفارق نقطة وحيدة كانت كفيلة بالتتويج.
وأسفر اللقاء الأخير لمنتخبنا الوطني عن خسارة أمام واحد من أقوى المنتخبات العربية وهو المنتخب المغربي بنتيجة 43-60، حيث انتهت الفترة الأولى لصالح الفريق المغربي بنتيجة 17-10 ليعود منتخبنا الوطني في الشوط الثاني ويحرز تقدماً بنتيجة 16-8، بعدها فرض المنتخب المغربي سيطرته على الفترتين الأخيرتين بنتيجة 18-13 و17-7 على الترتيب.
وأقيمت المباراة النهائية للبطولة عقب لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي كانت مواجهة قوية للغاية بين أصحاب الاستضافة المنتخب الكويتي والمنتخب المصري، الذي استطاع اقتناص الفوز في اللحظات الأخيرة بفارق نقطة وحيدة لتنتهي المباراة بنتيجة 41-40 لصالح المنتخب المصري، حيث أدار لقاء المباراة الحكم الوطني محمد صالح.
وعقب المباراة النهائية، جرت مراسم التتويج لبطل النسخة الأولى من البطولة للمنتخب المصري، ومنتخب الكويت «الثاني» والمنتخب المغربي «الثالث».
جرى الحفل الختامي للبطولة على صالة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين في أجواء رائعة تغمرها مشاعر الإخاء والروح الرياضية بين جميع الفرق، التي خرجت بأكبر استفادة لما شهدته البطولة من تنافسية كبيرة وأجواء تنظيمية احترافية.

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