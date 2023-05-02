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«أبيض الناشئين» يهزم النرويج في ختام «دولية إيطاليا»

«أبيض الناشئين» يهزم النرويج في ختام «دولية إيطاليا»
2 مايو 2023 12:28

دبي (الاتحاد)
اختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 15 سنة أمس، مشاركته في بطولة إيطاليا الدولية الودية بعد خوضه مباراته الرابعة في البطولة، حيث حقق الفوز على نظيره النرويجي 3-1.
سجل أهداف المنتخب، اللاعب محمد بطي (20)، واللاعب مايد عادل (51 و71).
خاض منتخبنا في بطولة إيطاليا الودية أربع مباريات، خسر المباراة الأولى أمام منتخب سلوفينيا 0-5، وتعادل في الثانية مع منتخب رومانيا 1-1، ثم فاز في مباراته الثالثة أمام المنتخب المكسيكي 3-0.
وضمت قائمة منتخبنا الوطني في البطولة 22 لاعباً، هم ربيع الحمادي، فيصل محمد، مايد محمد (الوحدة) عبدالله راشد، بطي سعيد (العين) سهيل النوبي، مايد عادل، مروان خلفان، فهد خليل، عمر المصري (النصر) إبراهيم يوسف، محمد ناصر، سالم عصام (الوصل) عبدالله أحمد، محمد بطي، محمد أحمد، محمد يوسف (شباب الأهلي) عبيد عمران، عمرو محمد (الشارقة) سلطان راشد (حتا) محمد السعدي، وحمد علي (الفجيرة).
وشارك في بطولة إيطاليا الودية 12 منتخباً، هي الإمارات، إيطاليا، المكسيك، مقدونيا الشمالية، سلوفينيا، رومانيا، التشيك، أيرلندا، السعودية، التشيك، النمسا، النرويج والبرتغال.

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منتخب الناشئين
أبيض الناشئين
إيطاليا
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