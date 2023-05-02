صيد الشعري في واجهة فعاليات مهرجان دلما التاريخي



أبوظبي (الاتحاد)



تتواصل بنجاح لافت فعاليات ومسابقات النسخة السادسة من مهرجان سباق دلما التاريخي، الذي يقام بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي تراث الإمارات في جزيرة دلما.

وتستمر بطولة دلما لصيد الشعري التي انطلقت الجمعة الماضي، وتستمر حتى الأحد المقبل 7 مايو، ضمن واجهة الفعاليات اليومية للمهرجان والتي تتضمن إلى جانب سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، 24 مسابقة بحرية وشاطئية ورياضية تراثية

وتتلخص أهم لوائح «بطولة دلما لصيد الشعري»، في استخدام طرق الصيد التقليدية «السنارة، الخيط التقليدي»، ويجري تصوير المتسابقين لعملية سحب السمكة إلى القارب، وإبراز الشكل واللون، وصولاً لوزن السمكة في الموقع المخصص في ميناء جزيرة دلما، على أن يتم احتساب السمكة ذات الوزن الأعلى لكل متسابق.

وتتسق بطولة صيد الشعري مع أهداف مهرجان دلما التاريخي الساعية لتفعيل الجانب التراثي البحري المحلي وإعادة إحيائه، وتعريف الجمهور، سواء من مواطنين مقيمين أو سياح، بأهمية التراث البحري وتراث الجزر الإماراتية، إضافة إلى تشجيع المجتمع المحلي ودعم الأسر المنتجة وإنعاش السوق المحلي للجزيرة، وترسيخ مكانة المهرجان كوجهة سياحية ورياضية جديدة.

وتسجل جولات بطولة دلما لصيد الشعري، نجاحاً كبيراً في ظل نسب المشاركة المميزة، والأرقام العالية، وسط أجواء خاصة للحدث الذي يعد أحد ضروب الرياضة التي ارتبطت بالآباء والأجداد.

من جهته، أشاد خليفة السويدي مشرف عام البطولة، بالالتزام الكبير للمتسابقين باللوائح والتعليمات الخاصة بالبطولة، الأمر الذي أسهم في النجاح اللافت للجولات المستمرة حتى محطة الختام الأحد المقبل، وقال:«الشفافية في تطبيق اللوائح والقوانين وإجراءات توثيق عملية الصيد وفرت العدالة للجميع وجعلت عملية التحكيم سلسة».

وأضاف:«البطولة تنسجم وأهداف المهرجان الرامية إلى الحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تعبر عن تراث الإمارات البحري، وإعادة إحياء التراث البحري المحلي»، لافتاً إلى أن «البطولة المخصصة لصيد الشعري» تدعم الحفاظ على السلامة البحرية من الصيد الجائر، بحسب قوانين الدولة، وتخلق فرصة أمام الهواة لممارسة صيد السمك التقليدي.

ولفت السويدي إلى رصد اللجنة المنظمة لمهرجان دلما جوائز مالية قيمة للمتسابقين تصل في مجموعها إلى 150 ألف درهم موزعة على 50 فائزاً، بواقع 11 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، و10.500 درهم للمركز الثاني، و10 آلاف درهم لثالث، وصولاً الفائز بالمركز رقم 50.

من ناحية أخرى، يشمل برنامج فعاليات النسخة السادسة من مهرجان سباق دلما التاريخي اليوم، نحو 15 مسابقة وفعالية متنوعة، تشمل مسابقات كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية، والألعاب الشعبية، وغيرها، علاوةً على فعاليات وعرض المسرح، الحرف اليدوية، وقرية الطفل.

وتجذب «فعاليات السوق الشعبي» المصاحب للنسخة السادسة من مهرجان سباق دلما التاريخي، والممتد على مساحة 25 ألف متر مربع، المشاركين والزوار، حيث يحتضن السوق أركاناً ومحلات للأسر المنتجة وأصحاب الحرف والمواهب من أهل جزيرة دلما، إلى جانب أركان وأجنحة المؤسسات الوطنية الراعية والداعمة والمشاركة.

ويستقطب مسرح المهرجان الأهالي والأطفال والزوار، لما يقدمه من مسابقات ثقافية وألعاب شعبية ولوحات فنية من التراث، تهدف إلى تثقيف الزوار من مختلف الجنسيات حول تراث الإمارات، وإرشادهم إلى الفعاليات التي يمكنهم المشاركة فيها والاستفادة منها، والتعريف بالرعاة الذين يقدمون دعماً كبيراً لإحياء المهرجان والحفاظ على التراث.

وتتأهب «جزيرة دلما» للحدث الأبرز ضمن النسخة السادسة للمهرجان، والمتمثل في سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي يعد السباق الرئيسي في المهرجان والأطول من بين سباقات المحامل الشراعية.