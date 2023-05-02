نهيان بن مبارك وعبد الرحمن العور يكرمان الفائزين بـ «تحدي القوى العاملة للكريكت»



أبوظبي (وام)

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الإمارات للكريكت، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، الفائزين ببطولة «كأس تحدي القوى العاملة» للكريكت التي أقيمت مساء أمس على استاد زايد للكريكت في أبوظبي، بمناسبة «يوم العمال العالمي» الذي يقام في الأول من مايو من كل عام.

وشهدت البطولة التي أقيمت برعاية وزارة الموارد البشرية والتوطين حضور عدد كبير من المسؤولين من مختلف القطاعات في الدولة وسفراء عدة دول، إلى جانب حضور جماهيري لافت للعمال، كما شارك نجم منتخب باكستان السابق للكريكت، مصباح الحق، في فعاليات البطولة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: «تولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً كبيراً وحرصاً بالغاً بتحسين جودة حياة القوى العاملة من خلال توفير فرص للرفاهية الشخصية والتنمية وممارسة العمال لهواياتهم واكتشاف المواهب الفنية وإظهار قدراتهم ومهاراتهم التي وهبهم الله إياها».

وأضاف معاليه: «هذه البطولة الرائعة هي واحدة من عدة بطولات ومنافسات لهذا الغرض، ونفخر بالعمل المشترك وروح الفريق الواحد لخدمة ورفعة دولتنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة».

من جانبه، قال معالي الدكتور عبد الرحمن العور: «يعتبر هذا الحدث الرياضي فرصة للاحتفاء بالدور الهام الذي يقوم به العاملون في دولة الإمارات بمختلف جنسياتهم في المسيرة التنموية للدولة وتقدير وتثمين هذا الدور، لا سيما وأنهم شركاء أساسيون في هذه المسيرة وطرف أساسي فاعل في عملية الإنتاج».

وأضاف: «تنظيم مثل هذه الفعاليات بشكل سنوي دائم يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز وترسيخ مفهوم توفير الظروف وبيئة العمل اللائقة والمحفزة للعمال لزيادة الإنتاجية، وذلك ضمن منظومة متكاملة توفر الحماية الاجتماعية لمختلف فئات العاملين في سوق العمل، وتضمن في الوقت نفسه حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل».