الإمارات تشارك في تنظيم «فورومولا باكو» بـ 65 متطوعاً



دبي (الاتحاد)

شهد سباق جائزة باكو الكبرى للفورمولا-1 هذا العام مشاركة نوعية من الإمارات في تنظيم الحدث الذي أقيم بداية هذا الأسبوع، حيث شارك فريق يتكون من 65 متطوعاً منتسبين إلى منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، من بينهم 13 من الكادر النسائي و15 مواطناً، تتنوع قدراتهم بحسب ما يتطلبه الحدث، وتجسدت نوعية المشاركة الإماراتية في تنظيم الحدث الذي أقيم على مدار 3 أيام، في تضاعف عدد المتطوعين الذين يتبعون لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، حيث بدأت مشاركة فريق المنظمة من المتطوعين منذ العام 2017 حتى وصل العدد للضعف في نسخة هذا العام 2023.

وجاءت المشاركة الإماراتية الكبيرة في سياق برنامج التبادل بين البلدين، بحيث يقدم متطوعو منظمة الإمارات كل خبراتهم التي اكتسبوها في تنظيم جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا -1 منذ عام 2009، بالإضافة إلى مشاركتهم في تنظيم جميع الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات.

وتدفع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية سنوياً بأكثر من 150 متطوعاً في تنظيم العديد من الفعاليات الدولية خارج دولة الإمارات، في كل من السعودية، أذربيجان، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، سنغافورة، ووصل عدد المتطوعين المختصين المنتسبين لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية إلى أكثر من 3300 متطوع، ويشاركون في أكثر من 60 دورة تدريبية سنوياً بهدف تطوير وإنعاش قدراتهم والاطلاع على أحدث المتغيرات.

ونشأت فكرة المتطوعين الذين أهلتهم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية من سعادة محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، وأشرف على رعاية وتنفيذ الفكرة حتى أضحت لها بصمة واضحة في تنظيم مختلف الفعاليات داخل وخارج الإمارات، واستمر الاهتمام ورعاية هذا المشروع في الفترة الحالية التي تولى فيها خالد بن سليم رئاسة المنظمة، وانعكس ذلك إيجاباً في الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في تنظيم واستضافة الفعاليات ولعل أبرزها جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 منذ 14 عاماً.