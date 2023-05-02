10 فرق تدشن انطلاق دوري الهوكي



الشارقة (الاتحاد)

انطلقت منافسات دوري الهوكي الخماسي الذي ينظمه اتحاد اللعبة بملاعب مدرسة الإبداع الأميركية بالشارقة، بمشاركة 10 فرق، وأسفرت نتائج مباريات الجولة الأولى عن فوز فريق يو تي إس سي على لاكنور 8-3 وداداباي على فريق الإمارات 10-0 وشرطة الشارقة على اس سي بيتر 5-1، وقرية الشعب على كوورج 6-1، وجولدن ايجل على سريليون 10-0، وبذلك تضع الفرق الخمسة الفائزة أول 3 نقاط في رصيدها.

ويتصدر قائمة هدافي الجولة الأولى، محمد رشاد من فريق يو تي إس سي برصيد 4 أهداف، يليه محمد عمران من قرية الشعب بـ 3 أهداف، ثم أسامة شكيل من يو تي إس سي وراجات شودري من شرطة الشارقة، ولكل منهما هدفان.

وقبل انطلاقة الدوري، عقدت اللجنة الفنية برئاسة أحمد سعيد السويدي عضو مجلس إدارة الاتحاد، اجتماعاً تنسيقياً حضره مدراء الفرق المشاركة والحكام، تم خلاله شرح تفاصيل المنافسة ولائحة الدوري ومواعيد المباريات التي تقام بين السادسة والعاشرة مساء، وتقام المباريات على مدار 9 أسابيع كل يوم أحد ليكون الختام يوم 25 يونيو المقبل.

وأكد أحمد سعيد أن الترتيبات سارت بشكل جيد، بفضل متابعة مجلس الإدارة برئاسة عبد الله سلطان الدح وجميع أعضاء المجلس، وحرصت اللجنة الفنية على شرح كافة التفاصيل الخاصة بالدوري للفرق المشاركة، مما ساهم في أن تأتي الانطلاقة على قدر الطموحات، مشيراً إلى أن الجولة الأولى شهدت تنافساً قوياً في المباريات الخمسة، أضفى كثير من الإثارة والتشويق.