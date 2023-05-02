الأربعاء 3 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«أبوظبي لرفع الأثقال» ينظم اختبارات لاكتشاف المواهب

رفع الاثقال
2 مايو 2023 13:39

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي الرياضي» يُكمل تحضيرات استضافة «سوبر» الأهلي والزمالك
«شباب صحار» يكسب الشوط الأول في سباق التجديف بمهرجان دلما

ينظم نادي أبوظبي لرفع الأثقال اختبارات للممارسين والهواة والمهتمين باللعبة، بمقره في مدينة خليفة (أ) في الفترة من 8 حتى 11 مايو الجاري، بهدف اكتشاف مواهب وضمها رسمياً للنادي، لتمثيله في الاستحقاقات الداخلية والخارجية في الفترة المقبل، وسيكون الباب مفتوحاً للصغار من عمر 15 سنة وحتى الرجال والسيدات للمواطنين والمقيمين، للمشاركة في الاختبارات التي تقام يومياً بصالة النادي على فترتين، صباحية الساعة التاسعة صباحاً حتى 12 ظهراً، ومسائية من الرابعة عصراً حتى 7 مساء.
وقال أفيناش باندو المدير الفني للنادي والمشرف على الاختبارات: يسعى النادي لاستكشاف المواهب الموجودة المحبة للعبة من الصغار والشباب، من الذين يمارسون هذه الرياضة ويحبونها، للتعرف على قدراتهم واختيار المتميزين منهم وتسجيلهم رسمياً في النادي لتمثيله في المستقبل، بعد التعرف على مهاراتهم وقدراتهم والأوزان التي يمكنهم أن ينافسوا فيها، وبعد عملية الاختيار سندخل في المرحلة التي تليها، والتي تركز على تنمية المهارات والقدرات وفقاً لبرامج علمية للارتقاء بمستوياتهم، في سن مبكرة يسهل تكوين رباعين فيها بطرق سليمة ليمثلوا قاعدة متينة للنادي.
وأضاف أفيناش: أن خطة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، لا ترتكز فقط على تكوين فرق رجال وسيدات للمنافسة في الاستحقاقات الداخلية والخارجية فقط، بل تهتم بشكل كبير باكتشاف الموهوبين، وتوفير الأجواء المناسبة لرعايتهم وتأهيلهم بالشكل الذي يجعلهم يستطيعون المنافسة في البطولات الكبرى، وحالياً بعد أن فرغ النادي من تأسيس صالة التدريب بالمواصفات المطلوبة وتجهيزها بأفضل المعدات، أردنا أن ندخل في مرحلة بناء القاعدة، لدي ثقة كبيرة في أن هناك العديد من المهتمين بهذه اللعبة الأولمبية، التي نخطط لأن نصنع منها جيلاً قادراً على تحقيق الطموحات المنشودة، بالتواجد على منصات التتويج في كل البطولات بالمستقبل القريب.

رفع الاثقال
مجلس أبوظبي الرياضي
الألعاب الأولمبية
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
ريم الهاشمي تزور نيوزيلندا لتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والثقافي
الإمارات
ريم الهاشمي تزور نيوزيلندا لتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والثقافي
اليوم 13:21
التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
عربي ودولي
التعاون الإسلامي تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم
اليوم 13:18
الفرج يغيب عن الهلال السعودي حتى نهاية الموسم
الرياضي
الفرج يغيب عن الهلال السعودي حتى نهاية الموسم
اليوم 13:18
أكثر من 852 ألف مرتاد خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لجامع الشيخ زايد الكبير
الإمارات
أكثر من 852 ألف مرتاد خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لجامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 13:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©