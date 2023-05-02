«أبوظبي لرفع الأثقال» ينظم اختبارات لاكتشاف المواهب



أبوظبي (الاتحاد)

ينظم نادي أبوظبي لرفع الأثقال اختبارات للممارسين والهواة والمهتمين باللعبة، بمقره في مدينة خليفة (أ) في الفترة من 8 حتى 11 مايو الجاري، بهدف اكتشاف مواهب وضمها رسمياً للنادي، لتمثيله في الاستحقاقات الداخلية والخارجية في الفترة المقبل، وسيكون الباب مفتوحاً للصغار من عمر 15 سنة وحتى الرجال والسيدات للمواطنين والمقيمين، للمشاركة في الاختبارات التي تقام يومياً بصالة النادي على فترتين، صباحية الساعة التاسعة صباحاً حتى 12 ظهراً، ومسائية من الرابعة عصراً حتى 7 مساء.

وقال أفيناش باندو المدير الفني للنادي والمشرف على الاختبارات: يسعى النادي لاستكشاف المواهب الموجودة المحبة للعبة من الصغار والشباب، من الذين يمارسون هذه الرياضة ويحبونها، للتعرف على قدراتهم واختيار المتميزين منهم وتسجيلهم رسمياً في النادي لتمثيله في المستقبل، بعد التعرف على مهاراتهم وقدراتهم والأوزان التي يمكنهم أن ينافسوا فيها، وبعد عملية الاختيار سندخل في المرحلة التي تليها، والتي تركز على تنمية المهارات والقدرات وفقاً لبرامج علمية للارتقاء بمستوياتهم، في سن مبكرة يسهل تكوين رباعين فيها بطرق سليمة ليمثلوا قاعدة متينة للنادي.

وأضاف أفيناش: أن خطة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، لا ترتكز فقط على تكوين فرق رجال وسيدات للمنافسة في الاستحقاقات الداخلية والخارجية فقط، بل تهتم بشكل كبير باكتشاف الموهوبين، وتوفير الأجواء المناسبة لرعايتهم وتأهيلهم بالشكل الذي يجعلهم يستطيعون المنافسة في البطولات الكبرى، وحالياً بعد أن فرغ النادي من تأسيس صالة التدريب بالمواصفات المطلوبة وتجهيزها بأفضل المعدات، أردنا أن ندخل في مرحلة بناء القاعدة، لدي ثقة كبيرة في أن هناك العديد من المهتمين بهذه اللعبة الأولمبية، التي نخطط لأن نصنع منها جيلاً قادراً على تحقيق الطموحات المنشودة، بالتواجد على منصات التتويج في كل البطولات بالمستقبل القريب.