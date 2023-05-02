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الزعابي يتألق في بطولة شرق آسيا للكاراتيه

الزعابي يتألق في بطولة شرق آسيا للكاراتيه
2 مايو 2023 11:50


دبي(الاتحاد)
اختار اتحاد شرق آسيا للكاراتيه الحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة حكام الاتحاد الإماراتي، عضو لجنة الحكام الآسيوية، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للكاراتيه، ليكون رئيساً للجنة الاعتراضات ببطولة شرق آسيا المقامة حالياً بالصين، باعتباره حكماً محايداً في البطولة.
وتعتبر لجنة الاعتراضات هي أعلى لجان التحكيم خلال بطولات الكاراتيه، حيث تكون مهامها الفصل في الاعتراضات والشكاوى المقدمة من الوفود، وتتكون هذه اللجنة من حكام دوليين محايدين وعلى قدر كبير من الخبرات الدولية وهم الأعلى مستوى في التحكيم.
وأثنت لجنة حكام شرق آسيا على تحكيم الزعابي للمباريات الصعبة في نهائيات البطولة وإدارته لها بنجاح، ويُذكر أن الدولي جابر الزعابي شارك في تحكيم العديد من البطولات الدولية والقارية والعربية لتميزه كأحد الحكام الدوليين الذين يعتمد عليهم الاتحاد الدولي للعبة في إدارة المباريات.
وأشاد اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بما يقدمه الزعابي في مسيرته التحكيمية حتى الآن، مؤكداً بأن الاتحاد لن يبخل على حكامه المتميزين في إظهار قدراتهم العالمية من خلال البطولات التي يشاركون فيها.

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